Goebbels, Hitler, Johnson. Klausův institut opět zaperlil

"Británie má nového premiéra a český mediální mainstream se předhání v pomluvách, urážkách a posměchu na adresu Borise Johnsona. Prý je to lhář, šílenec, chorobně ctižádostivý a současně absolutně nedůvěryhodný člověk, a to vůbec nejhorší – je to prý evropský Trump. To vše proto, že deklaruje odhodlání uskutečnit konečně brexit, který prosazoval,“ napsal na úvod komentáře bývalý člen komunistické strany v letech 1984 až 1989.

Weigelovi připadá trochu paradoxní kritizovat představitele západu, když se naše země hlásí k západní orientaci.

„Zdá se, že jsme v té naší neochvějné orientaci na Západ nějak zabloudili. Správný podporovatel naší tolikrát vyhlašované a nezpochybnitelné západní orientace musí neustále spílat americkému prezidentovi a britskému premiérovi, že ruský prezident už nestačí,“ okomentoval svůj názor Weigel.

Následně bez většího vysvětlení zavzpomínal na nacistické zločince. „O takovém úspěchu propagandy namířené proti vítězným Spojencům z druhé světové války se Adolfu Hitlerovi ani nesnilo. Musel by cítit zadostiučinění. Ale my bychom si měli v té geopolitice udělat trochu jasno a nenechat se tak lacino obelhávat novými Goebbelsovými následovníky,“ kdo je však následníkem a vyznavačem Goebbelsových metod nevysvětlil.