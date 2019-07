Babiš se rozjel: Teďka se zprasím. A chci vám říct něco, co mě osobně štve

„Čau lidi, teďka se zprasím. Mám tu 6 meruňkových, 6 švestkových a 6 jahodových. Ale můj trenér říká, že to je v pohodě. Protože jsem už dva týdny nejedl sladké, tak si prý moje tělo řekne, že jsem se zbláznil a začne překotně spalovat, takže ještě tu malinkou pneumatiku údajně ztenčí,“ začíná své pravidelné facebookové hlášení premiér.

Na podobnou žranici má prý ale nárok. „Včera jsem byl na Petříně a v Tančícím domě, podle aplikace v telefonu jsem nachodil 15 tisíc kroků, takže dneska můžu knedlíky! A taky si je dám. Dneska má naše Vivien 19 let. A zítra jsou to dva roky od naší svatby s Monikou, takže máme rodinný oběd,“ vysvětluje Babiš.

Pochlubil se také, že mu už brzy začíná dovolená. „Kdyby někoho zajímalo, jak to probíhá, se zeptejte… třeba mých nejbližších kolegů. No radši ne. Většinou jsem teda ještě daleko akčnější, než když jsem v kanclu. Smsky, maily, jo, někdy je to brutál, ale teď se budu mírnit, hlavně proto, že Monika to nemá ráda a stěžuje si, že jsem pořád na mobilu a nevěnuju se jí. Ale i proto, že bych se měl fakt konečně odříznout od práce a vyčistit si mozek. Aspoň na chvilku. Budem týden na Krétě, týden ve Francii,“ popsal.

Popsal také jak „na vlastni oči“ viděl, to na co už někteří poukazují dlouhou dobu - a to sice podvodnou směnárnu, kde nabízeli euro za 18 korun. „Volal jsem si s guvernérem České národní banky panem Jiřím Rusnokem a ministryní financí paní Alenou Schillerovou, abych se jich zeptal, co se dá s tou směnárnou dělat. Pan Rusnok tvrdí, že to není nezákonné, ale paní Schillerová se na ČNB obrátí s dopisem. Tohle přece není možné,“ zlobí se Babiš.

Kromě toho se šéf vlády pozastavil u zahrádkářů i nízké porodnosti. „Dal jsem si na tohle téma schůzku s naším poslancem Alešem Juchelkou, který je zároveň člen parlamentního Výboru pro sociální politiku a s panem Radimem Ucháčem, předsedou neziskovky Hnutí Pro život,“ vysvětloval Babiš s tím, že jeho vláda podporuje vznikl školek i základní školy, částečné úvazky a sdílená pracovní místa. Navíc připomněl, že vláda zvýšila rodičovský příspěvek.

Dalším tématem, u kterého se zastavil, je dostupnost léků v Česku. „Není týden, kdy bychom v novinách nečetli, že v lékárnách chybí nějaký lék. Naštěstí většina z nich má náhradu, takže lékaři jednoduše začnou pacientům psát lék jiný se stejnou účinnou látkou. A Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu to vždycky intenzivně řeší a snaží se výpadkům aktivně předcházet,“ ujišťuje Čechy Babiš.

„Teď vám chci napsat něco, co mě osobně štve. Pořád z nejrůznějších stran slyším, že prý zadlužujeme zemi v době hospodářského růstu. Říká to pravicová opozice, ale i spousta médií. Fakt by mě zajímalo, jak na to přišli. Tvrdá čísla totiž mluví jasně: Za Babiše se dluh snižuje. Naši kritici schválně neuvádí, že právě v éře našich předchůdců státní dluh neustále rostl a vystřelil až na 41,1 procenta HDP v roce 2013. Teprve po mém nástupu na Ministerstvo financí v roce 2014 jsme tenhle nárůst zastavili a máme státní dluh pod kontrolou. A nejen to. Podíl státního dluhu na HDP jsme rok od roku snižovali, a to až na loňských 30,6 procenta. Až takhle nízko státní dluh od roku 2009 vůbec nebyl. A absolutní čísla? Státní dluh za stejné období KLESL zhruba o 61 miliard,“ zlobí se premiér.

Mrzí ho prý také, že Senát ve čtvrtek zamítl novelu zákona o evidenci tržeb, která by prý zároveň znamenala nižší DPH na celou škálu odborných a řemeslných služeb, ale taky na vodné a stočné. „Vždyť přece jen díky řádnému výběru daní si můžeme dovolit je snižovat. Od revoluce až do roku 2014 se u nás děl přesný opak,“ kroutí hlavou Babiš.