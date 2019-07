ČSSD se vysmála Babišovi: Ubohost, je jako malé dítě. Sobotka ho straší i ve snech

— Autor: Michal Svoboda / EuroZprávy.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) důrazně odmítá tvrzení, že by byl slabý premiér. To opakovaně tvrdila opozice především kvůli kauze kolem ministerstva kultury. „Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér,“ tvrdí Babiš. Jenže za to schytal jen další posměch nejen ze strany sociální demokracie,.