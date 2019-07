Hrušinský si dělá srandu se Zemana, dobře se pobavíte

Jan Hrušinský částečně zůstal u svého řemesla jelikož na Facebooku publikoval fiktivní rozhovor mezi konzervativcem Borisem Johnsonem a britskou královnou Alžbětou II.

"Královna: Vy chcete vyměnit 17 ministrů a členů kabinetu? Přijďte v říjnu, hochu. Odjíždím na Balmoral a rozhodnu se později.

Boris: Britská tradice a parlamentní zvyklosti Vám nic podobného neumožňují, Your Majesty!

Královna: Ach ano, ty idiotské zvyklosti! Jsem královna z vůle boží. To je víc než přímá volba. Na tomto místě se klaněl i Miloš. Po břečťanu se dostanete do zahrady. U zadní branky máte bicykl.

Boris: Děkuji, madam.

Královna: Běž, chlapče, běž," prezentoval svou satirickou politickou fikci Hrušinský.

Pointou jeho příspěvku je, jak by se asi podoboný rozhovor odehrál v intencích politické kultury, kterou prezentuje současný český prezident Miloš Zeman ve věci jmenování nového člena vlády.

Nutno podotknout, že ve Velké Británii se řídí politický život v podstatě jen ústavními zvyklosti, které podle českého prezidenta neexistují, jelikož britská ústava je nepsaná a vychází jen z tradic a zvyků, které však všichni představitelé politického života striktně dodržují, na rozdíl od české politické scény..