Češi jsou cynický národ, nebezpečí je na východě, vysvětlil americký novinář

Čechy považuje za cyniky. „To je ale zdravá vlastnost, která pochází z historických zkušeností. Z událostí, které se tady dřív staly. I když já nic podobného vlastně nezažil, přesto mne to nesmírně oslovuje. Prostě se mi takový pohled na svět líbí,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus novinář, který hovoří plynule česky.

Celoživotně jsou pro něj důležité náboženské otázky. „Velká část lidí v USA patří ke katolíkům, další velká skupina je protestantská a je tady i nové náboženství, které bych označil jako fundamentalistické. Kazatel má mikrofon a hovoří v aréně pro tisíce lidí. Je to styl, který byl dřív používaný v černošských kostelech. Osobně se mi to líbí, je tam krásná hudba a kázání inspirující až strhující. Dědeček byl opravdu věřící, taky zakládal nadaci, která pomáhala, takže to mám v sobě. Stejně jako hodnoty a věci jako je čest atd... Taky jsem chodil na jezuitskou univerzitu, kde bylo náboženství hodně,“ uvedl ke svým kořenům v křesťanské výchově.

Nabízela se tak otázka, jak vnímá Best život v Česku, které je jednou ze zemí, kde žije nejvíce nevěřících. „Možná, že jste v tom o krok dál než většina Američanů. Tedy, že jste náboženství zkusili a pak zjistili, že vám nekoreluje. To platí i pro mě, i když občas vám náboženství vysvětlí to, co věda, jakou známe ze školy, až tak nezvládá.“

Důležité pro něj je, že náboženství nabízí jednoduché odpovědi na důležité otázky. „Samozřejmě, že jsou tady teorie, jak vesmír vznikl, žádná mě nějak nepřesvědčila. Zatímco kdybych chtěl přijmout odpověď, že za vším stojí Bůh, je to asi jednodušší,“ okomentoval Best.

Došlo i na politiku, Best, který jí celoživotně sleduje upozorňuje, že lidé a politici by měli svou pozornost upřít jiným směrem. „Jsme ale v jiné fázi, která není pro západní svět příliš pozitivní. Jen bych si přál, abychom to všichni brali vážněji. My se jen mezi sebou pereme, přitom skutečné problémy jsou o něco víc na východ.“