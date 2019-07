Zahradil se ostře pustil do ministra zahraničí, Češi mu to spočítali

„Skandální. Ministr Tomáš Petříček dále zamořuje ministerstvo zahraničí stranickými kádry a svými kamarády. Po Aleši Chmelařovi nastupuje na pozici náměstka Radek Hlaváček, předseda Mladých sociálních demokratů, samozřejmě přesvědčený eurofanatik. Všichni nakonec vyjedou jako velvyslanci. Média k této ostudné praxi mlčí,“ napsal Zahradil na svém Twitteru.

Podle Zahradila tak pražská klika kolem Petříčka prakticky ovládá celou českou zahraniční politiku. „Je fascinující, jak tragicky neúspěšná pražská buňka celkově skomírající partaje v tichosti mává celou českou zahraniční politikou,“ uvedl Zahradil na svém Twitteru.

Europoslanec řekl Serveru Echo24, že dosazování vlastních lidí na ministerstva není jen problémem Petříčka, ale jedná se o dlouhodobější praxi ČSSD. Podle něj podobným způsobem postupoval i Petříčkův předchůdce v úřadu, Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Je to stejná názorová škola. Sobotka-Prouza-Chmelař-Petříček-Hlaváček atd. Všechno eurohujeři, kteří se zcela míjí s hlavním proudem ČSSD. Díky nim je ta partaj tam, kde je,“ sdělil Zahradil serveru Echo24.

Petříček se Zahradilovou kritikou nenechal vyvést z míry. „Silná slova, slabé argumenty. Co takhle spíš vyvést @ODScz na evropské úrovni z izolace?“ napsal ministr zahraničí pod Zahradilův tweet.

Europoslanec se do něj za to tvrdě pustil. „Nebuďte drzý, pane euroasistente. Kolik že jste to měli v eurovolbách? Kolik že vy sám jste to měl, když jste kandidoval na starostu Prahy 7? Že máte hezké osobní PR v Bakalapressu, to vaši partaj nespasí,“ zaútočil.

Za svoji ostrou rétoriku však na sociálních sítích sklidil spíše odsouzení. „Nechcete vy přestat používat formulace a nálepky, které by seděly spíš na SPD, než na rádoby proevropskou ODS? Kritizujete kádrování, ale zrovna vaše rétorika mnoho jiného neobsahuje,“ uvedla jedna diskutující.

Diskutující též poukazovali na to, že to je běžná praxe, když si ministr vybírá spolupracovníky, se kterými souzní. „Nevyšilujte, to je normální praxe. Každý ministr si vybírá náměstky podle svého vkusu, aby se mu s nimi dobře pracovalo. Nebo vy byste snad na Petříčkově místě přijal Grospiče a Schillerovou?“ napsal jeden.

Další tvrdili že i ODS, za kterou je Zahradil europoslanecem, nemá morální právo někoho poučovat ohledně tzv. politických trafik. „To samé platí pro vás a ODS pane Zahradile v případě politických trafik na ministerstvech,“ ozval se jeden diskutující.

Petříček pro server Echo24 potvrdil, že si jmenuje do funkcí politických náměstků „lidi, které znám a kterým důvěřuji a kteří navíc reprezentují novou krev v sociální demokracii“. Tvrdí o nich se, že se jedná o „vzdělané a odborně i jazykově vybavené osobnosti, u kterých jsem z dřívější zkušenosti oceňoval pracovitost, rozhled i politický talent.“ Dodává, že existují dva druhy náměstků a do funkcí velvyslanců „v drtivé většině případů prosazuji kariérní diplomaty.“

„Úroveň vystupování, kterou pan Zahradil zvolil, vypovídá spíše o něm. Jeho hysterická reakce a nálepky, které použil, by spíše seděla na okamurovce nebo na Trikolóru, a nikoliv na občanské demokraty,“ vyčetl Petříček Zahradilovi. Na sociálních sítích byl často europoslanec kritizován, že by se svou „zahnědlou rétorikou“ měl jít spíše do Trikolóry Václava Klause mladšího nebo do SPD Tomia Okamury.

Další diskutující též upozornili na to, že média o jmenování nových politických náměstků „ostudně" nemlčí, jak Zahradil tvrdí. Zprávu o jmenování poprvé přinesly Lidové noviny, posléze ji rozšířila i Česká tisková kancelář (ČTK). Média přestavila osmadvacetiletého Hlaváčka jako předsedu Mladých sociálních demokratů, který se angažuje v komunální politice ve třetím pražském obvodu. V květnu Hlaváček neúspěšně kandidoval za ČSSD do europarlamentu.