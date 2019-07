ANO i ODS ztrácí voliče, posilují Piráti. S TOP 09 je amen?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 28,5 procenta. Proti ostatním stranám by stále mělo velký náskok, jeho podpora se však postupně snižuje. Druzí by byli se 14 procenty Piráti, kteří si v preferencích polepšili a předběhli ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Median. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by ještě překročily SPD, ČSSD, KSČM, STAN a KDU-ČSL, těsně pod ní by skončila TOP 09.