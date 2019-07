Ve vládní koalici to vře. Hamáček zkritizoval Babiše

Babiš čelí ze strany ČSSD kritice, že nedokáže prosadit u prezidenta odvolání Staňka a jeho nahrazení Michaelem Šmardou (ČSSD). Babiš se hájí tím, že prezident slíbil odvolat Staňka do 31.7. Premiér tvrdí, že dělá vše proto, aby zachoval dle něj „úspěšnou“ vládní koalici.

V rozhovoru pro deník Právo osočil ČSSD, že jeho snahy bojkotuje. „Víte, dlouho jsem se držel zpátky a hledal kompromis, ale moje trpělivost už došla. Takže vám něco řeknu. Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér,“ rozčílil se Babiš.

„Dost jsem panu Hamáčkovi a jeho straně pomáhal, vždy jsem jednal podle koaliční smlouvy, šel jsem na předsednictvo soc. dem., abych zdůraznil, že je naše vláda úspěšná a bylo by škoda ji rozvrátit kvůli tomuto problému. Pro udržení kabinetu jsem dělal maximum,“ postěžoval si premiér.

Podle něj ČSSD za celou vládní krizi může sama díky svému vnitrostranickému boji. „Celý problém si vyrobila ČSSD a její představitelé. Jde o vnitřní boj v rámci strany. Kauzu vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v soc. dem., tedy Plzeň, Ústí nad Labem, Praha a část Brna, které nikdy nepřijalo výsledek vnitrostranického referenda a celou dobu od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy“ uvedl premiér.

Babiš odkazuje na to, že pět krajských organizací ČSSD, z Prahy, Vysočiny, Pardubického, Plzeňského a Ústeckého kraje, podporují odchod ČSSD z vlády, pokud prezident Staňka neodvolá a neschválí nového kandidáta ČSSD. Krajské organizace to odůvodňují nutností dostát vlastní hrdosti. Varují, že pokud si ČSSD výměnu na ministerstvu kultury neprosadí, bude k smíchu.

Pro Hamáčka, který stále prosazuje vládní angažmá, je situace velice nepříjemná, protože ohrožuje i jeho pozici lídra strany. Pokud si Hamáček neprosadí výměnu ministra kultury, může si vysloužit uvnitř i vně strany pověst slabého vůdce.

Taková kritika se už částečně objevuje. Hamáček je dáván do kontrastu s jeho předchůdcem na pozici předsedy ČSSD, Bohuslavem Sobotkou, přičemž obvykle tyto srovnání mají za cíl Hamáčka ponížit tím, že jej vykreslují jako ještě slabšího předsedu stranu než byl „nevýrazný" Sobotka.

Podobně i Babišovi se komentátoři a politici vysmívají tím, že bývalý premiér Sobotka, kterému současný premiér nemůže přijít na jméno, si dokázal prosadit odvolání Babiše jako ministra financí, zatímco Babiš se silnějším mandátem daným výsledkem voleb nedokáže prosadit změnu na ministerstvu kultury. Toto srovnání je pro Babiše obzvláště ponižující proto, že snaží konstantě stylizovat do role „alfa samce“, přičemž za přímý protiklad této jeho role často uváděl právě Sobotku.

Hamáček se nyní rozhodl tuto auru Babišovi podrýt. „Pan premiér se pasuje do role oběti a tvrdí, že je vlastně chudák. Ale on není chudák, on je premiér. Má velmi silné pravomoci dané ústavou, akorát je není schopen obhájit,“ řekl Hamáček.

Hamáček též odmítl, že by za vládní krizi mohla ČSSD. „Celý problém, který to provází, není problém sociální demokracie. Je to problém, který mezi sebou řeší pan prezident a pan premiér. Problém u pana prezidenta je v tom, že odmítá jmenovat, a u pana premiéra v tom, že to neumí prosadit," řekl Hamáček Deníku N.