Babišův odklad uzavírky D1 bude stát miliony. Tak to vypadá, když zemi řídí nemehla, zuří politici

„Jsem rád, že je nový ředitel Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD Radek Mátl akční a po mém telefonátu posunul plánované uzavírky D1 z víkendu na neděli v noci a příští týden. A i když to ani tak samozřejmě nebude nic příjemného, jsem rád, že jsme mohli aspoň trochu pomoct,“ pochvaloval si na konci minulého týdne Babiš na sociálních sítích.

Silničáři následně informovali, že odsunuli plánovanou montáž nosníků o dva dny kvůli bezpečnosti a plynulosti provozu v daném místě. Háček je v tom, že z vyjádření společnosti Eurovia zároveň vyplývá, že odložení oprav na D1 bude stát několik milionů korun navíc a že tuto částku zřejmě bude muset uhradit stát.

Na požadavky Eurovie na platbu za zpoždění upozornil server iHned.cz.„Bohužel to bude investora něco stát. Podle našich odhadů půjde o částky ve vyšších jednotkách milionů korun. Vše ale nyní přesně analyzujeme a s investorem projednáváme,“ uvadla mluvčí stavební firmy Iveta Štočková.

Změna doslova na poslední chvíli totiž způsobila řadu problémů. „Máme dlouhodobě nasmlouvanou speciální techniku, kterou nelze jednoduše přeobjednat a její výpadek může být citelný i na jiných stavbách. Rovněž naši lidé byli připraveni na víkendové noční směny a podle toho si plánovali své dovolené. Tyto události jim způsobily nemalé komplikace,“ dodala Štočková.

To se ovšem nelíbí řadě politiků. „Tohle se taky počítá do nákladů na volební kampaň?“ zajímá pirátského poslance Radka Holomčíka. Zlobí se i místopředseda TOP 09 Michal Kučera. „AB na telefon zařídil odklad oprav D1. Jenže Česko pořád ještě není nějaká východní postsovětská gubernie, kde platí slovo " šéfa" více než smlouvy a právo. Řídit stát "na telefon" se totiž u nás nedá. O tom se přesvědčuje nejen AB, ale bohužel i čeští občané. Třeba i na té D1,“ posteskl si Kučera.

Kritický je i někdejší šéf pražské buňky TOP 09 a expředseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. „Další, co má řidičák: s letními vedry se vynořili noví dopravní experti. Všeználek Babiš se na sociální síti pochlubil, jak zajistil o uplynulém víkendu odložení stavebních prací na D1. Pražané vracející se z víkendu a projíždějící turisté by si asi v neděli večer počkali v dopravních omezeních. Ale stejně tak si museli počkat lidé spěchající do práce v pondělní ranní špičce. Teď dodavatelská firma Eurovia požaduje po státu několika miliónovou kompenzaci za nedodržení smlouvy a vynaložené náklady. Tahle Babišova klukovina je názornou ukázkou, jak to vypadá, když zemi řídí nemehla. Co asi ten človíček ví o tom, jak vypadá logistika takové akce, co obnáší zajištění lidí a strojů na daný čas, a hlavně, kolik taková sranda stojí?“ zajímá ho.

Zdůrazňuje také to, že platí psané smlouvy, ne papalášské manýry. „Živě si dokážu představit, jakému tlaku bude vystaven dodavatel stavby, aby náhradu škody nepožadoval. Pokud k platbě dojde, měl by Babiš škodu uhradit ze svého. I když je otázkou, z jakého titulu má co premiér nařizovat řediteli odborné organizace porušovat smlouvu?“ píše na facebooku Laudát.