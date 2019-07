Papalášství, rozčílil se Babiš. Ostře se pustil do Petříčka a pražské buňky ČSSD

„Skandální. Ministr Tomáš Petříček dále zamořuje ministerstvo zahraničí stranickými kádry a svými kamarády. Po A.Chmelařovi nastupuje na pozici náměstka R.Hlaváček, předseda Mladých sociálních demokratů, samozřejmě přesvědčený eurofanatik. Všichni nakonec vyjedou jako velvyslanci. Média k této ostudné praxi mlčí,“ uvedl Zahradil na svém Twitteru.

„Je fascinující, jak tragicky neúspěšná pražská buňka celkově skomírající partaje v tichosti mává celou českou zahraniční politikou,“ dodal ještě Zahradil na Twitteru. Europoslanec tvrdí, že 35% členů sociální demokracie má být dle jeho informací ve vedení úřadu.

Na Zahradilovo osočení zareagoval i Babiš, který to využil k vyřízení si účtů s vůči němu nepřátelskou pražskou buňkou. „Číslo 35 procent je pro mě zarážející a to i v kontextu toho, ze pražská organizace ČSSD byla proti vstupu do vlády s hnutím ANO. Je to jasný úkaz papalášství a zneužívání veřejných pozic pro uspokojení potřeb členů strany,” řekl premiér serveru Novinky.cz.

Babiš nedávno ostře zaútočil na ČSSD v souvislosti s vládní krizí ohledně odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „Už nejsem ochoten dál hrát s ČSSD divadlo, už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér,“ rozčílil se Babiš v rozhovoru pro deník Právo.

Podle něj za vládní krizi může vnitrostranický boj uvnitř ČSSD, v jehož čele je právě pražská organizace. „Celý problém si vyrobila ČSSD a její představitelé. Jde o vnitřní boj v rámci strany. Kauzu vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v soc. dem., tedy Plzeň, Ústí nad Labem, Praha a část Brna, které nikdy nepřijalo výsledek vnitrostranického referenda a celou dobu od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy,“ řekl premiér.

Zahradilův útok na ČSSD mu přišel vhod, aby se vůči straně vymezil. „Pro ČSSD je očividně důležitější stranická příslušnost než odbornost. Naše hnutí se takhle nechová,” dodal Babiš s tím, že i ve vládě i za jeho působení na ministerstvu financí byla vždy většina nestraníků a odborníků.

Novinky.cz upozorňují, že hnutí ANO má i přes úbytek členů sociální demokracie mnohem užší členskou základnu, takže ani nemůže čerpat ze svých krajských organizací. Premiér navíc řadu zmíněných odborníků ve vedoucích pozicích už vyměnil.

Petříček též jako Babiš tvrdí, že do funkcí svých politických náměstků jmenuje jen odborníky. „„Jde o dva politické náměstky, kteří nejsou pod služebním zákonem. Ať mi pan europoslanec doloží jména těch 35 procent ČSSD. Mohu s čistým svědomím říct, že přednost vždy dostávají kariérní diplomati a mohu potvrdit, že jediná poloviční nominace je pan Kaucký, ale proto, že pět let pracoval na ministerstvu,” sdělil ministr zahraničí Novinkám.cz.

Podle Petříčka Zahradil by si před útoky měl nejdřív zjistit fakta. Ministr zahraničí upozorňuje, že existují dva druhy náměstků. „Je nasnadě, že na pozice svých politických náměstků jmenuji lidi, které znám a kterým důvěřuji a kteří navíc reprezentují novou krev v sociální demokracii. Naopak do funkcí velvyslanců v drtivé většině případů prosazuji kariérní diplomaty,“ sdělil Petříček serveru Echo 24.

Ačkoliv Zahradil vyčítá médiím, že o nominaci Radka Hlaváčka mlčela, ve skutečnosti o tom mluvila. O nominaci Hlaváčka a Anity Grmelové, taktéž z pražské buňky ČSSD, do funkcí politických náměstků na ministerstvu zahraničí referovaly jako první Lidové noviny, poté Česká tisková kancelář (ČTK), přes kterou to převzala další média.

O osmadvacetiletým Hlaváčkovi média informovala, že je předsedou Mladých sociálních demokratů, angažuje se v komunální politice ve třetím pražském obvodu a neúspěšně kandidoval za ČSSD do europarlamentu.

Grmelová, která podle Lidových novin vstoupila do pražské buňky ČSSD teprve před několika měsíci, absolvovala v roce 2003 diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí. Působila na velvyslanectví v Londýně a je odbornicí na Blízký východ.