Klausovi mladšímu zrušili jeho pravidelný komentář na Novinkách. Příliš pozdě, tvrdí kritici

Klaus mladší začal na Novinkách psát komentáře už od roku 2014. Podle šéfredaktora Novinek Vladimíra Dušánka se Klaus ml. v průběhu let, kdy komentáře psal, ukázal být bystrým a čteným autorem. „Václav Klaus ml. se ukázal jako bystrý a nekonvenční autor, byť někdy až příliš ideologický. Ale proč ne? Jeho čtenářská obec byla a je velice početná. Jeden jeho sloupek navštíví někdy více uživatelů než např. celý server Forum 24,“ napsal šéfredaktor v prohlášení.

„Od té doby, co se stal lídrem politického hnutí Trikolóra, nám vznikl problém, neboť se z běžného komentujícího poslance stal významným hráčem na jiném poli a Novinky by mohly být vnímány jako jeho neoficiální platforma,“ vysvětlil Dušánek, proč se spoluprácí končí. „Proto jsme se rozhodli zrušit jeho pravidelné pondělní sloupky a po vzájemné dohodě je nahradit občasnými komentáři na aktuální politická témata,“ dodal.

Klaus mladší se k změně zatím nevyjádřil. „O ničem nevím, a když tak budu jednat s Novinkami,“ řekl Deníku N Klaus mladší. „Já k tomu nějaké stanovisko vydám, ale nechci to komentovat teď,“ sdělil poslanec deníku Echo24.

Deník N upozorňuje, že Klaus měl možnost psát exkluzivní komentáře, i když v lednu oznámil kandidaturu za ODS do Sněmovny a i poté, co byl zvolen. Komentáře Klaus mladší psal i poté, co oficiálně v červnu oznámil vznik nového politického hnutí Trikolóra.

Podle komentátora Jana Moláčka mu právě možnost publikovat na nečtěnějším zpravodajském webu se zásahem 3,5 miliónů čtenářů měsíčně výrazně pomohla v jeho politické kariéře a byla důvodem, proč měl největší počet preferenčních hlasů po premiérovi Andreji Babišovi. Podle Moláčka na Novinkách.cz mohl prezentovat své názory a osočovat své politické protivníky, aniž by se musel vystavovat konfrontaci s opačnými hledisky či fakty.

Moláček též poukazuje, že jedinečný prostor k osobní prezentaci dal Klausovi mladšímu i časopis Reflex, který měsíc po jeho oznámí kandidatury na post poslance ODS vytvořil pravidelnou rubriku „Pětka Václava Klause mladšího“.