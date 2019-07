Dusno kvůli ministerstvu kultury: Absurdní tlak na Zemana, míní Staněk. ČSSD opět hrozí

"V tuto chvíli analyzujeme jak služební zákon, tak další věci, protože ta situace není vůbec jednoduchá. Zákon řeší zastupování ministra v případě, že ministr existuje, je ale třeba na služební cestě nebo na dovolené. Nicméně neřeší situaci, kdy ministr vůbec není. Já bych nerad uvedl kohokoli do složité situace, kdy by měl cokoli podepisovat a neměl to právně úplně jasné," řekl Staněk.

Na středu chystá Staněk bilanční tiskovou konferenci, na níž chce zhodnotit své působení v čele ministerstva. "Myslím, že ministerstvo kultury budu předávat ve stabilizované podobě. Myslím, že tam je několik otevřených kauz a několik, které jsou rozpracované a bude je potřeba sledovat. Myslím, že zítra (ve středu) ještě podepíši návrh rozpočtu," uvedl končící ministr. "Práci, kterou jsem na vládě odvedl, ti, kterých se dotýkala, určitě poznali, ať už je to péče o památky a podobně," dodal.

Spor o odvolání Staňka se táhl od poloviny května, kdy Staněk podal demisi. Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musel. Staňka Zeman odvolal k 31. červenci.

"Bezesporu si myslím, že je to vyřešení velmi komplikované a složité situace, která nebyla dobrá pro nikoho. Myslím, že zbytečně vystavovala pana prezidenta absurdnímu tlaku," řekl Staněk.

Vedení sociální demokracie trvá na tom, že by se Staňkovým nástupcem měl stát Šmarda. Zeman chce o jejich nominaci rozhodnout v polovině srpna. ČSSD hrozí tím, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády. "Nejsme to my, kteří to blokujeme. Pan premiér není ochoten některé věci prosazovat důrazněji a pan prezident jasně řekl, že se rozhodne 15. srpna. To jediné, co můžeme udělat, je, že zítra (ve středu) podáme demisi," řekl dnes novinářům předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ministerstvo v pondělí uvedlo, že Staněk pravděpodobně pověří řízením úřadu některého ze dvou náměstků člena vlády, kterými jsou Alois Mačák a Jiří Vzientek. Premiér, který ve středu plánuje jednání na ministerstvu kultury, dříve řekl, že by se dočasně vedení resortu mohla ujmout náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD), která už ministra několikrát na jednáních kabinetu zastoupila.

"Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta, ale jsem přesvědčen, že situace teď, jak vypadá na ministerstvu kultury, to znamená, že v čele ministerstva nebude ministr a bude ho řídit náměstek, je dlouhodobě neudržitelná. To si myslím, že musí vnímat i pan prezident," doplnil Hamáček.