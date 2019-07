Staněk se tvrdě pustil do ČSSD. Naznačil, že Šmarda je špatný kandidát

„Je to chyba těch, kteří navrhují někoho, koho prezident nechce. Měli by hledat cestu, jak s prezidentem najít souzvuk ve jmenování,“ uvedl Staněk, který dorazil v úterý naposledy na jednání vlády.

Podle Novinek svým výrokem nepřímo naznačil, že by si sociální demokracie měla vybrat někoho jiného než Michala Šmardu. Prezident Zeman opakovaně zpochybnil Šmardovy schopnosti a tím i jeho nárok na ministerstvo kultury.

Staněk považuje své odvolání za „vyřešení velmi komplikované a složité situace, která nebyla dobrá pro nikoho“. Podle něj tahanice kolem jeho odvolání „zbytečně vystavovala pana prezidenta absurdnímu tlaku.“

Kauza Staněk začala v polovině května, kdy ministr kultury podal demisi. Prezident ji ale nepřijal. ČSSD však trvala na jeho odvolání. Premiér Andrej Babiš (ANO) na žádost sociální demokracie navrhl odvolání ministra a současně jmenování Šmardy na jeho místo.

Ačkoliv demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musí. Zeman však tak přesto neučinil. Argumentoval, že Ústava mu nedává jasné datum, kdy musí ministra odvolat. Nakonec tak přeci jen učinil.

Nicméně, stále není ještě jisté, zda Zeman splní požadavek ČSSD a jmenuje Šmardu. Zeman řekl, že se rozhodne v půlce srpna. ČSSD na jeho rozhodnutí počká. „Chtěli jsme pana Šmardu ministrem už v červnu. Ale nejsme ti, kdo ty termíny protahují. Půlku srpna stanovil pan prezident. Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta,“ řekl v pondělí předseda ČSSD Jan Hamáček.

ČSSD stále varuje, že pokud premiér Babiš neprosadí u prezidenta jmenování Šmardy na ministra kultury, odejde z vlády. „"Nejsme to my, kteří to blokujeme. Pan premiér není ochoten některé věci prosazovat důrazněji a pan prezident jasně řekl, že se rozhodne 15. srpna. To jediné, co můžeme udělat, je, že zítra (ve středu) podáme demisi," řekl dnes novinářům Hamáček.

Zatím tedy není jasné, kdo ministerstvo kultury povede. Ministerstvo v pondělí uvedlo, že Staněk pravděpodobně pověří řízením úřadu některého ze dvou náměstků člena vlády, kterými jsou Alois Mačák a Jiří Vzientek. Premiér, který ve středu plánuje jednání na ministerstvu kultury, dříve řekl, že by se dočasně vedení resortu mohla ujmout náměstkyně Kateřina Kalistová (ČSSD), která už ministra několikrát na jednáních kabinetu zastoupila.

Staněk zatím neřekl, koho si vybere, ví prý, koho si nevybere. "V tuto chvíli analyzujeme jak služební zákon, tak další věci, protože ta situace není vůbec jednoduchá. Zákon řeší zastupování ministra v případě, že ministr existuje, je ale třeba na služební cestě nebo na dovolené. Nicméně neřeší situaci, kdy ministr vůbec není. Já bych nerad uvedl kohokoli do složité situace, kdy by měl cokoli podepisovat a neměl to právně úplně jasné," řekl Staněk.

Podle Hamáčka je současná situace neudržitelná. „Počkáme na rozhodnutí pana prezidenta, ale jsem přesvědčen, že situace teď, jak vypadá na ministerstvu kultury, to znamená, že v čele ministerstva nebude ministr a bude ho řídit náměstek, je dlouhodobě neudržitelná. To si myslím, že musí vnímat i pan prezident," doplnil Hamáček.