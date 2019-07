Hřebejk o Zemanovi: Je odporný, ale byl by o něm skvělý film

Největším problémem je v současnosti podle režiséra současný předseda vlády. „Babiš. O tom žádná. Ale nejhorší zlo je spojení Zeman–Babiš. Myslím, že nejhorší na spojení Babiš–Zeman je, že jim se ohnutí právního státu může skutečně podařit. A to je nebezpečné. Myslím, že třeba Václav Klaus je dnes už spíš mimo mísu. Já nevěřím na nějaké jeho agentství Moskvy,“ sdělil Hřebejk pro Reflex.

Hřebejk také představil, co si myslí o filmech z politického prostředí. Možná by si na takový film troufl, ale musel by mu scénář připravit skvělý autor. „Samozřejmě kdyby tu byl někdo, jako je scenárista Peter Morgan, který napsal Královnu a Rivaly, bylo by z toho něco jako Vánoce u Marcely Pecháčkové. To by bylo naprosto skvělé!“

Nejzajímavější osobností české politiky pro film je podle Hřebejka současný prezident, uvedl, kdo by ho po tvůrčí stránce nejvíce zaujal.„Zeman. Určitě Zeman. Četl jsem knížku Kmenty o Babišovi a vůbec mi to nešlo. Zkusil jsem to jako audioknihu, protože mě ten příběh zajímá, a v autě jsem to nakonec celé naposlouchal. Je to takový podnikavý loupežník, kterému se podařilo přechytračit lidi. Ale proč mě to nebavilo číst? Babiš je šíleně nezajímavý člověk,“ srovnal prezidenta se současným předsedou vlády.

Zemana přirovnal i ke svému někdejšímu rivalovi. „Klaus je zajímavý, ale se Zemanem se to nedá srovnat. Zeman je shakespearovská figura. Z mého pohledu negativní, ale shakespearovská. To Babiš není, to je jen technokrat.“

Musel však také přiznat, že mu je současný prezident osobnostně velmi nesympatický. „Zeman je mi strašně protivný osobnostně. Myslím si, že je to strašně špatný člověk. Zlý. Asi někomu přijde vtipný, ale mně ten jeho humor připadá úplně příšerný. Je to naprosto nechutný člověk, je mi odporný úplně vším. Ale nedá se mu upřít to, že tady znovu vystavěl sociální demokracii, vyhrál volby. Kdybych byl jím, určitě se považuji za úspěšného člověka. Za vítěze. Ale je odporný,“ sdělil režisér Jan Hřebejk.