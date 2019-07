ČSSD má v DNA heslo expremiéra Špidly? V koalici vypukly hádky o státní rozpočet

Vnitro pro optimální činnost potřebuje pět až šest miliard navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy, ministerstvo kultury přes 700 milionů. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání na ministerstvu kultury řekl, že se jedná v případě tohoto úřadu o miliardu. Sociální demokraté počítají přes léto s vyjednáváním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dosud se podle nich nevedla, protože ministryně i její náměstek měli dovolenou.

Na dotaz, zda by krach vyjednávání mohl způsobit odchod ČSSD z vlády s ANO, Hamáček řekl, že by znamenal to, že by rozpočet nebyl předložen jako koaličně dohodnutý. "Koaliční smlouva jasně říká, že návrh musí být předložen jako koaličně dohodnutý. Budeme jednat tak dlouho, dokud se nedohodneme," uvedl Hamáček. Požadavky sociální demokracie se podle něj mohou přiblížit až 22 miliardám.

Schillerová v pondělí uvedla, že požadavek ministerstva práce na 11 miliard korun považuje za nereálný. Babiš dnes řekl, že vyjednávat bude Schillerová, do 30. září je čas na dohodu. Ministři socialistů by ale měli ale šetřit. "ČSSD má ve své DNA heslo pana (expremiéra Vladimíra) Špidly zdroje jsou," uvedl. Podle Babiše by měli být ministři za ČSSD rozpočtově odpovědní.

Pokud budou ministerstvo financí a premiér Babiš představovat kompromisní částky místo těch, které požadují sociální demokraté, měli by podle Hamáčka také říci, co ze své činnosti by měla ministerstva vynechat. "Rádi bychom chtěli slyšet, kde máme šetřit. Jestli máme například omezit výjezdy policie a hasičů, nebo je nechat jezdit ve vozech, které jsou nebezpečné," uvedl.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) označila navýšení rozpočtu o 11 miliard za minimum, které umožňuje, aby resort fungoval. Postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím. Ministr vnitra Hamáček bude vyjednávat o penězích na techniku pro hasiče a policii, ale i na digitalizaci. Ministerstvo zemědělství potřebuje peníze například na zajištění lesních porostů a obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Víc peněz chce ministr Miroslav Toman (ČSSD) i na boj proti suchu a zadržení vody v krajině. Kvůli kontrole nezávadnosti potravin a veterinárnímu dozoru také odmítá plošné snižování počtu zaměstnanců.

Ministerstvo zahraničí potřebuje peníze na programy proti terorismu, nelegální migraci i na konzulární činnost. Ohroženo by v případě nižšího rozpočtu mohlo být podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) například zřízení ambasády v Singapuru, které Babiš prosazuje. "Chceme-li být respektovanými zahraničními partnery, musí naše zahraniční politika vycházet ze schválených zdrojů a personální jistoty. Zároveň případné nižší finanční zdroje nesmí způsobit omezování služeb českým občanům," uvedl Petříček.