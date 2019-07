Babiš zaútočil na novináře: Zemana nejsem schopný znásilnit, takže jsem asi neschopný

V rámci tiskové konference přišel dotaz na premiérovu neschopnost ohledně výměny na postu ministra kultury.„Já jsem úplně neschopný, proto jsem kdysi založil nějakou firmu, a udělal jednu z největších firem ve střední a východní Evropě. Založil jsem hnutí, které za sedm let vyhrálo šest voleb. Takže asi jo. Že jste to nečetl? Normálně to čtete, DVTV,“ uvedl Babiš v reakci na otázku.

Následně pokračoval s tím, že tazatel nezná situaci, nicméně novinář své názory neprezentoval, ohledně pohledu na věc se ptal předsedy vlády.

„Zkuste si to nastudovat a neklaďte mi hloupé otázky, já jsem 31. května napsal, že podle koaliční smlouvy předložila sociální demokracie pana Šmardu. Ale pana prezidenta nejsem schopný znásilnit, takže jsem asi neschopný,“ řekl Babiš ohledně svého postupu.

Novinář mu však navrhl, že místo znásilnění by mohl využít ústavní žalobu, kterou připravil Senát.

„Určitě, já tento problém žalobou řešit určitě nebudu. Nikdo to tak neřešil,“ následně Babiš popsal, že pokud někdo srovnává současnou situaci s jeho koncem na ministerstvu financí za premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), tak přiznal, že ho Zeman nechtěl odvolat a že Babiš sám odstoupil. Staněk také sám podal demisi.

„Já podle koaliční smlouvy rozhoduju a já jsem dal ten návrh, točíte se v kruhu pane kolego, jste ještě moc mladej, aby jste to pochopil. Zeptejte se na něco jiného,“ odmítl odpověď na závěr tiskové konference Babiš.