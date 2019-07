Česku hrozí rozpočtové provizorium. Požadavky ČSSD dopálily Schillerovou

Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes řekl, že návrh státního rozpočtu na příští rok je v nynější podobě likvidační pro resorty ČSSD a strana by ho podpořit nemohla. Pěti ministerstvům ČSSD chybí podle něj přes 20 miliard korun. Nynější podoba návrhu podle Hamáčka neumožňuje plnit sliby, které dala vláda v programovém prohlášení.

"Aktuální návrh obsahuje vládní priority. Opět zvyšujeme průměrný důchod, zvedáme rodičovský příspěvek a počítáme také se zrušením karenční doby i dalšími opatřeními v sociální oblasti. Bylo by zvláštní, kdyby zrovna ČSSD nezvedla ruku pro rozpočet, který vychází vstříc důchodcům nebo rodinám s dětmi," uvedla Schillerová.

Jsem připravena jednat. Namísto vzkazů přes média si s jednotlivými ministry sedneme k jednacímu stolu a probereme konkrétní požadavky. Budeme se bavit věcně nad podrobnou analýzou výdajů jejich kapitol – nejen o neustálém navyšování, ale také o možnostech úspor provozních výdajů — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 31, 2019

Podle ní je příznačné, že kolapsem hrozí resorty vnitra a sociálních věcí, které mají podle ministryně dlouhodobý problém s efektivitou při vynakládání peněz i s vykazováním a celkovou nepřehledností finančních toků. "Vzhledem k tomu, že jednání o rozpočtu jsou na samém počátku, nemohu podobná prohlášení vnímat jinak než jako torpédování státního rozpočtu v přímém přenosu," dodala Schillerová.

Ministryně dnes v Českých Budějovicích požadavky ministerstva práce a sociálních věcí na další peníze odmítla. "Požadavky ministerstva práce a sociálních věcí na 11 miliard považuji za naprosto nereálné. Z toho tvoří částku asi tři miliardy IT systémy. Já mám přesné analýzy toho, že do IT systémů šly v minulosti velké peníze, takže o tom budu chtít mluvit," uvedla.

Připomněla, že žádala v květnu ministryni sociálních věcí i ministra vnitra o písemné podklady, dosud je ale nedostala. Rovněž uvedla, že volá po revizi sociálních dávek, "abychom zatočili se šmejdy, kteří obchodují s chudobou".

Vláda schválila základní parametry rozpočtu na rok 2020 na konci června. Počítá příští rok i v dalších letech se schodkem 40 miliard korun. Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,558 bilionu korun. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun.