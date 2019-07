Babiš se vzdal kompetencí? Krizi mohl vyřešit, ale nechce, tvrdí politici

„Sociální demokracie opravdu, ale opravdu, nemůže za to, že prezident nerespektuje Ústavu ani za to, že si ten respekt není schopen premiér vynutit. A o ničem jiném to v této chvíli není,“ napsala ve twitterovém příspěvku poslankyně za ČSSD Alena Gajdušková.

Problém vidí v nerespektování Ústavy prezidentem a neochotě premiéra jednat. Podle posledního vyjádření premiér Babiš svou roli chápe jako zprostředkovatel žádosti o jmenování nového ministra kultury prezidentovi. Sám předseda vlády dále o ministrovi nerozhoduje, jak uvedl na tiskové konferenci s dosluhujícím šéfem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD).

Tento přístup však považuje za problematický politolog a člen ČSSD Pavel Šaradín, podle něhož je situace odvislá od toho, co prezident Zeman řekne v budoucnosti. „Což ale v tuto chvíli neví nikdo, protože se neví, s čím prezident přijde. Opravdu je hlavní problém v tom, že premiér nechápe se vší vážností, jaká je jeho ústavní role. On není jen správce, ale i tvůrce ústavnosti,“ napsal na sociální síti Šaradín.

Do diskuze se také zapojil opoziční poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL). „On (Andrej Babiš) moc dobře svoji roli chápe, protože ví, že prezident může kdykoliv zastavit trestní stíhání jeho, i jeho členů rodiny, takže pak lze pochopit, že tento premiér, se proti tomuto prezidentovi, ať udělá cokoliv nikdy kriticky neozve,“ vysvětli pasivitu premiéra Jurečka.