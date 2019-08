Klaus ml. zuří kvůli migrantovi vraždícímu v Německu: Tohle já u nás nechci. To radši...

Přistěhovalec, který žil i s manželkou a třemi dětmi ve Švýcarsku, čelí obvinění z vraždy a pokusu o další dvě vraždy. V pondělí strčil do kolejiště 40letou ženu a osmiletého chlapce, který incident nepřežil. Kromě toho se pokusil na koleje shodit další 78letou ženu. Motiv jeho činu dosud není znám, mluví se ale o tom, že měl psychické problémy.

Ve Švýcarsku prý byl muž považován za dobrého pracovníka a vzor integrace. Agentura DPA ovšem uvedla, že v životě muže před několika měsíci nastala změna s dalekosáhlými následky. Podle údajů švýcarské policie byl Eritrejec tento týden v psychiatrické péči a od února byl kvůli duševním problémům na nemocenské. Vyšetřovatelé neobjevili náznaky případné radikalizace nebo ideologických motivů pachatele.

Klaus se k věci vrátil na svém facebookovém profilu. „V zemi hned za našimi hranicemi si máte údajně stoupat na nástupišti hodně daleko od vlaku. Protože tam došlo opakovaně k tomu, že 'nově přicházející' strčil 'starousedlíka' pod vlak. Jen tak. Naposledy teď maminku s klukem (8). Kluk zemřel, maminka těžce zraněná,“ shrnul tragikou událost poslanec.

„Představte si, kdyby se to stalo před deseti lety. To by neslezlo z médií měsíc - jeden takhle hrůzný čin - vražda z rozmaru a z nenávisti k naší kultuře. Teď jsme v situaci, kdy to ještě některá česká média zveřejní (jiná už ale tu zprávu ignoruje) a nahání se spíš lidi na sociálních sítích, které to rozzuřilo a nějak se v afektu vyjádřili,“ zlobí se Klaus nad tím, jak je veřejnost o věci informována.

I proto se Klaus důrazně vymezil proti Evropské unii. „Nechci žít v zemi, kde se budu já a moje děti v metru rozhlížet a vyhodnocovat nebezpečí. Za žádnou cenu. To radši budu o polovinu chudší. Budeme jako jedna z mála českých stran proti jakýmkoli ústupkům vůči EU ve věcech migrace, jednotné sociální dávky a podobně. Řada dalších to taky říká, ale všimněte si, jak pak hlasují!!“ dodal ostře Klaus.