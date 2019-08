Babiš to schytal: Já Vaše průšvihy platit nechci. Proč voličům neřeknete, že vás sponzorují?

— Autor: Michal Svoboda / EuroZprávy.cz

Premiér Andrej Babiš se před pár dny pochlubil, že jedním telefonátem odložil o dva dny dopravní omezení dálnice D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Háček je v tom, že stavební firma zřejmě za tento odklad bude od státu požadovat miliony jako náhradu. Řadě politiků se to ovšem nelíbí. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan proto poslal Babišovi otevřený dopis, ve kterém se ptá, kdo to vše teď zaplatí.