Ovčáček vyhrožuje Babišovi? Jestli půjde proti Zemanovi, skončí špatně, tvrdí mluvčí Hradu

Důvod, proč nebyl jmenován nástupce Antonína Staňka (ČSSD), je podle Ovčáčka prostý. Situace kolem výměny je prý složitější, než se zdá, komplikují ji prý rozpory v ČSSD. Prezident podle něj navíc nese svoji odpovědnost¨za to, kdo bude ministrem a kdo nebude ministrem. I proto prý musí vše pečlivě zvážit.

ČSSD tak prý má ještě šanci si vše promyslet. Straníci se prý navíc neshodnou v tom, zda ve vládě zůstat, nebo z ní odejít. I proto mají do 15. srpna čas, aby si vzali dovolenou a definitivně se rozhodli – a to včetně šéfa ČSSD. „U pana předsedy Hamáčka vidím, že to má velmi složité v té vlastní straně, a bylo by možná dobře si od té strany odpočinout a přemýšlet o tom, co dál,“ radí vicepremiérovi mluvčí Hradu.

Ovčáček si prý také nemyslí, že by Babiš byl slabý premiér, jak často zaznívá z řad opozice. To podle něj tvrdí jen ti, kteří si přejí válku mezi premiérem a prezidentem. „Pan premiér je silný právě ve spojenectví s panem prezidentem a všechny tyto komentáře míří k jedné jediné věci. Snaží se pana premiéra donutit k tomu, aby vyhlásil válku panu prezidentovi,“ tvrdí Ovčáček.

Připomněl, že válku už v minulosti Zemanovi vyhlásil bývalý premiér a exšéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Zdůraznil taky fakt, že po tomto sporu s Hradem ČSSD ve volbách propadla, když získala pouhopouhých sedm procent hlasů.

Podobně by podle něj mohl dopadnout i sám Babiš, kdyby se rozhodl jít Sobotkovou cestou a Zemanovi se otevřeně postavit. „Já vám prozradím jednu věc, o které jsem skálopevně přesvědčen. Kdyby Andrej Babiš vyhlásil válku panu prezidentovi, tak hnutí ANO klesne pod 20 procent,“ varuje Ovčáček.