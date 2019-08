Kritika ANO z vysokých míst: Europoslankyně Maxová prozradila, jak to chodí u Babiše

Maxová tvrdí, že se ANO se odklonilo od prvotního ideálu, kvůli kterému šlo do politiky – tedy spravedlivé sociální politice. „ANO bylo protikorupční hnutí, vymezovalo se vůči špatně fungujícímu státu, zastávalo se malých podnikatelů. Naše současná sociální politika není ideální,“ říká v rozhovoru pro Právo Maxová.

Nelíbí se jí také, že do politických hnutí ANO občas mluví i nečlenové. V odborných věcech jí to prý nevadí, v politických však ano. „Práce poslanců je v ANO posuzována trochu jinak, což je i můj případ. Byla jsem hodně v terénu, scházela jsem se s lidmi, ale u nás se hodnotí poslanci za to, jakou mají účast na hlasování ve Sněmovně,“ vysvětluje, jak to v hnutí chodí.

To jí pak prý mnozí vyčítali. „Pak se dozvíte, že jsem byla pomalu jedna z nejhorších poslankyň. Mému nástupci ve Sněmovně bylo řečeno, že snad bude pracovat lépe než Maxová. V ANO se hodnotí především loajalita, ne skutečná práce,“ tvrdí Maxová. Ocenění se jí prý tak dostalo spíše od jiných organizací než od vlastního hnutí.

Brusel pro ni teď představuje novou výzvu a možnost realizovat se. Bývalí europoslanci zvolení za ANO – Pavel Telička a Petr Ježek – se kvůli názorovým rozporům s Babišem nakonec rozešli. Maxová prý ale něco podobného zatím neplánuje. „Zatím nemám potřebu o tom přemýšlet. Uměla bych si představit, že některé kroky by pro mě byly nepřijatelné, a to je například vláda podporovaná SPD,“ dodala.