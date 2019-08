Babiš navštíví v září Turecko, poletí s misí podnikatelů

Hospodářská komora během mise připravuje v Turecku podnikatelská setkání a dvoustranná jednání českých a tureckých firem v hlavním městě Ankaře a v obchodní metropoli Istanbulu. Plánuje také separátní setkání českých firem s premiérem, kterého bude doprovázet vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Na třídenní návštěvu odjede delegace 2. září.

V polovině června byl v Ankaře slavnostně otevřen závod české energetické skupiny Energo-Pro. Z Turecka se naopak plánuje stáhnout energetická společnost ČEZ, podobně jako z Bulharska a Rumunska.

Nedokončený turecký projekt Adularya se letos správcovský fond TMSF dvakrát neúspěšně snažil prodat, do tendru se ale nikdo nepřihlásil. Projekt Adularya byl jedním z důvodů, které přivedly do úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, která byla hlavním dodavatelem stavby hnědouhelné elektrárny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun.

Babiš v polovině března nechtěl komentovat výrok prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát, proti čemuž se Ankara ohradila. Ministr zahraničí Tomáš Petříček zdůraznil, že Česko má zájem rozvíjet s Tureckem vztahy a že Ankara hraje významnou roli při řešení konfliktu v Sýrii.

Turecko s 80 miliony obyvatel nabízí podle Hospodářské komory českým výrobcům a dodavatelům obchodní příležitosti zejména v oblastech energetiky, obranného průmyslu, důlních technologií, automobilového průmyslu nebo dopravně-strojírenského průmyslu. Turecko chce investovat také do výstavby čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů, kanalizací a spaloven.

České firmy vyvážejí do Turecka zboží zhruba za 53 miliard korun ročně, hlavně motorová vozidla, součástky pro automobilový průmysl, ale také čerpadla nebo hovězí dobytek. Z Turecka se do České republiky dováží kromě osobních automobilů a jejich částí zejména oděvy a potravinové doplňky, dovoz dosahuje 36 miliard korun ročně.