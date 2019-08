Ministři ČSSD nepodpořili už v červnu navrhované limity rozpočtových výdajů, hlasování ve vládě se zdrželi. Minulý týden špičky sociální demokracie oznámily, že jejich ministerstvům chybí přes 20 miliard korun. Ve stejném duchu se nese i dopis, který má ČTK k dispozici. Babiš vzkázal už dřív ministrům menšího koaličního partnera, že by měli šetřit a že ČSSD má ve své genetické výbavě heslo někdejšího sociálnědemokratického premiéra Vladimíry Špidly o tom, že "zdroje jsou".

O požadavcích má vyjednávat ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Už varovala před prohloubením navrhovaného 40miliardového schodku na 62 miliard korun, což je podle ní nepřijatelné.

Že torpédujem rozpočet🙂? My jsme opakovaně navrhli, jak zvýšit příjmy rozpočtu, ale ANO nás odmítlo. Sliby voličům nemohou končit tiskovou konferencí. Pokud chceme Digitální Česko, dobře vybavené policisty a hasiče a bojovat proti suchu, něco to bude stát. #spravedlivyrozpocet — ČSSD (@CSSD) July 31, 2019

Hamáček to tak ale nevidí. Věří tomu, že ministerstvo financí je schopné dodatečné peníze najít. "Jsem ale přesvědčen, že je ve svém odhadu příjmů státního rozpočtu příliš konzervativní a opatrné, optimističtější a realističtější predikce hospodářského růstu v příštím roce by znamenala další miliardy, které v návrhu rozpočtu zbytečně škrtá," napsal ve více než dvoustránkovém dopisu. Hamáček navíc soudí, že ministerstvo vyčlenilo zbytečně moc peněz na správu státního dluhu.

Předseda ČSSD navíc opět píše o bankovní dani, kterou ale Babiš odmítá, o rušení daňových výjimek a o určení hraniční částky pro odpisy automobilů.

Hamáček se obává toho, že pokud by byl rozpočet schválen v navrhované podobě, mohla by být ohrožena bezpečnost obyvatel, zavádění digitalizace veřejné správy i boj se suchem. Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle něho nemělo dost peněz na různé sociální služby a ministerstvu zahraničí by chyběly peníze třeba na pomoc v oblastech, které jsou zdrojem migrace do Evropy. "Může to zásadně oslabit naši pozici při odmítání kvót na přerozdělování uprchlíků, které chtějí některé státy opět zavádět," varoval předseda ČSSD.

"Současný návrh rozpočtu na rok 2020 považuji za naprosto nerealistický, ale věřím, že budeme schopni najít cestu, jak dostát našim slibům a závazkům," napsal v závěru Hamáček. Babiš minulý týden uvedl, že čas na dohodu je do 30. září, kdy musí vláda doručit návrh rozpočtu do Sněmovny.