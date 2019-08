Babiš chce utahovat opasky? Vadí mu choutky ČSSD na další miliardy

„Uhlíková neutralita. Od začátku totiž říkám, že kontext je širší, od začátku říkám, že musí proběhnout debata. Pořádná. Odborná, a všech, a pak se všechny státy světa do toho boje musí zapojit. Bez výjimky. Protože jestli v tom ale zůstane Evropa samotná, tak je to v rámci záchrany planety naprostý nesmysl. V tom se snad shodneme. Něco vám řeknu. Já o tom teď hodně přemýšlím, čtu a mluvím. Už měsíce. S odborníky, aktivisty, klimatology, samozřejmě Richard Brabec. Záchrana přírody pro nás, a hlavně pro naše děti je pro mě priorita. Proto taky bojujeme za zachování vody v krajině, bojujeme proti suchu, dáváme miliardy, rozjíždíme speciální programy, jsme pořád v přírodě,“ píše se na facebookovém profilu, který je spravován Babišovým marketingovým týmem, jak by Babiš postupoval ve snaze omezovat emise CO2.

Nejdůležitější je podle něj, aby Evropa jednotně postupovala a vytvořila tlak na ostatní mocnosti ve věci snižování emisí skleníkových plynů. „A já nechci, aby celá Evropa zase narazila do zdi. A my s ní. Chci debatu. A měli by se zapojit všichni. V září na konferenci v New Yorku bychom měli najít způsob, jak donutit Čínu, Indii, Rusko, a USA, aby respektovali klimatickou dohodu z Paříže. Jinak Evropu převálcují v průmyslu, a může se stát, že ten bude mít tendenci se přestěhovat třeba do USA, kde už teď elektřina stojí 29 euro, zatímco v Evropě 55 až 60 euro za MWh, a planeta bude trpět dál úplně stejně. Možná hůř. Ale když se shodnem, nastoupí do takové dohody Česko naplno, máte mé slovo,“ upozorňuje, že věc má pro něj mimořádný význam.

V Česku by pomohlo nejvíce zavřít hnědouhelné elektrárny. „Už teď je jasné, že v roce 2050 chceme směřovat k 80 % uhlíkové neutrality. Víte, že by stačilo jen zavřít dvě hnědouhelné elektrárny, které v Česku máme a snížíme tím produkci CO2 jako kdyby u nás přestala jezdit celý rok všechna osobní auta?

Na sociální síti se objevil i komentář k požadavkům druhé vládní strany ČSSD ke změnám v plánovaném rozpočtu. „A teď jsou ČSSD naši koaliční partneři a vymysleli další přemrštěné požadavky na státní rozpočet. Na začátku týdne mluvili o tom, že chtějí 18,5 miliard navíc pro svoje ministerstva. Na středeční tiskovce to ještě nafoukli. Teď říkají, že by chtěli už přes 20 miliard! Jasně,“ píše se na profilu Andreje Babiše.

„Přitom nepřišli s žádnými návrhy na to, kde by se dalo ušetřit, aby se jejich neustále stupňující požadavky daly z něčeho zaplatit. Klasika,“ tvrdí Babišovo hlášení, přestože sociální demokraté opakovaně mluví o možnostech zdanění bank, případně velkých firem za účelem dostat do státní kasy potřebné prostředky.

„Teď nám ekonomika zpomaluje, i když ne nijak dramaticky. Kolegové z Ministerstva financí tento týden vydali novou makroekonomickou predikci, podle které by letos HDP měl stoupnout 2,5 procent, což je pořád slušné. Příští rok by to sice mělo být o něco slabší, růst HDP by měl být 2,3 procent, i to je ještě solidní. Rozhodně bychom ale neměli nic podcenit. Vím, že je paní Schillerová bojovnice a bude do posledního dechu o rozpočtu jednat. Namísto vzkazů přes média si s jednotlivými ministry sedne k jednacímu stolu a probere konkrétní požadavky. Bude se bavit věcně nad podrobnou analýzou výdajů jejich kapitol – nejen o neustálém navyšování. Pobaví se s nimi taky o možnostech úspor provozních výdajů,“ uvádí profil předsedy vlády a upozorňuje na nutnost úsporného rozpočtu.