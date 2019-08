Tomáš Klus poslal vzkaz Rusku, vládě by se vůbec nelíbila jeho slova

V Moskvě došlo k brutálnímu potlačení demonstrací požadujících svobodné volby do městského zastupitelstva. Opoziční politici chtěli v komunálních volbách do zastupitelstva uspět, nicméně vládnoucí režim proti nim zasáhl.

"Představte si, že máme před volbama. Máte celkem jasno, který z kandidátů je ten váš a proč. Jelikož se neztotožňujete už delší dobu s tím, kam to dosavadní zástupci vedou, rozhodnete se pro opozici. Pro změnu. Pro nový nádech," píše zpěvák na úvod svého komentáře na Facebooku k situaci v Rusku.

Průběh voleb je podle Kluse zmanipulovaný. "Dosavadní zástupci však přicházejí s tím, že opoziční kandidáti kandidovat nemohou a argumentují podezřelými informacemi o tom, že pro svou kandidaturu nedodali sdostatek nutných podpisů; žádná další vysvětlení, žádná diskuze s vyškrtnutými, kteří jednotně tvrdí, že podpisů bylo dost. Rovnou se všechno smete ze stolu, nejaktivnější opozičníci se preventivně zavřou do Kremlinálu a ve spánku polejvaj kyselinou," upozorňuje na sociální síti na drsné metody zasahujících represivních složek.

"Demonstrace, na níž mají občané v zastupitelské demokracii Ruské federace právo, neboť demokracie, jak známo, má stát na diskuzi občan/stát; jest zakázána a jakýkoli pokus o svobodu projevu tvrdě potlačen. Jelikož jsme 40 let tímhle způsobem byli zbaveni jednoho z nejzákladnějších práv, práva svobodné volby, jsme na to, bratři Slované u nás dost citliví, takže vám posílám svou podporu, byste věděli, že vidíme co se děje a nenechává nás to chladnými. Držte se a nenechejte si brát, co bylo všem bez rozdílů naděleno Bohem. Násilí je zbraní slabých" napsal na závěr zpěvák.

Tomáš Klus vyjádřil svou podporu ruským občanům také fotografií s transparentem v ruštině. Zpěvák se ruskou kulturou inspiroval i ve své písňové tvorbě.