Europoslanec a někdejší disident Alexandr Vondra novinářům řekl, že vzpomínání pamětníků je důležité, protože svoboda na tom není nejlíp, což přispívá k dezinterpretaci nedávné historie. Vzpomínky disidentů ODS zaznamená na sociálních sítích.

Od začátku září budeme organizovat cestu po ČR s názvem 30 let svobody, přichystáme i další aktivity, které budou věnovány tomu, jak dostat ČR mezi 10 nejvyspělejších zemí. pic.twitter.com/eU6hty5h3E — Petr Fiala (@P_Fiala) August 6, 2019

"Svoboda dnes dostává na frak, vládne nám estébák a jeho tisk," uvedl Vondra s odkazem na soudní spory premiéra Andreje Babiše o to, zda spolupracoval s někdejší komunistickou Státní bezpečnostní (StB), a jeho údajný střet zájmů v médiích, které patří holdingu Agrofert. Nynější vláda podle Vondry okrajuje svobodu postupně, takzvanou salámovou metodou. "Musíme bojovat za svobodu stejně tak jako dřív, ráno, v poledne i večer," uvedl.

Podle dalšího z pamětníků, poslance ODS a prvního ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka vyhlásila vláda k 30. výročí sametové revoluce politiku totálního zapomnění. Žádné instituci nezadala projekt, který by historický zvrat připomenul.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že listopad 1989 nelze nechat těm, kteří jeho význam zpochybňují. "Listopad nebyly věci, které byly bezhodnotové. Demokracie a svoboda, návrat na západ a kapitalismus jsou jeho hodnoty, které chceme hájit," uvedl.

Podle vládních plánů se ve výroční den začátku sametové revoluce v Národním muzeu v Praze otevře první stálá expozice věnovaná českým a slovenským dějinám 20. století. Zahrne i události roku 1989, společně s výstavou Slovenského národního muzea věnovanou revoluci 1989 na Slovensku. Vláda na oslavy tohoto a ještě dalších dvou výročí, která připadají na letošní rok, vyčlenila 55 milionů korun.

Národní divadlo připravuje několik výstav, gala představení Baletu ND nebo společný projekt, ve kterém se činohra první české scény spojí s divadlem Vosto5 a skupinou 8lidí. Projekt s názvem Sametová simulace se bude konat také v nové budově Národního muzea, tedy bývalém Federálním shromáždění, na Nové scéně ND a v Divadle Archa. Má podle autorů co nejplastičtěji připomenout události následující po 17. listopadu včetně jednání mezi představiteli Občanského fóra a tehdejší vládní garnitury.