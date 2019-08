Rakušan chce porazit Babiše, opoziční politik promluvil, jak to udělat

„Bohužel ve vedení země není politik, který by měl tendenci spojovat. Podívejte se na slovenskou prezidentku paní Čaputovou, která jednoznačně řekla, že bude prezidentkou všech a skutečně nepřichází vládnout, ale sloužit, a to celému Slovensku. Takového politika nemáme ani na Pražském hradě, ani ve Strakově akademii,“ uvedl Rakušan, jak by si představoval vedení státu po vzoru nově zvolené slovenské prezidentky.

Přestože se na náměstích schází obrovská protivládní síla, tak parlamentní strany ji nedokážou využít. „My se těmi zástupci snažíme být. Ale proces v parlamentu je při současném rozložení sil složitější než pouze vyslovování názorů na náměstích. My se s Andrejem Babišem střetáváme dennodenně a snažíme se čelit jemu i jeho mediální a finanční převaze. To, že se nám lidi nedaří ještě oslovovat v dostatečné míře, je pravda, ale oni nám asi něco vzkazují. A je k zamyšlení, jestli vzkazem není to, abychom se pro tuto krizovou společenskou chvíli spojili do zajímavé volitelné skupiny. Bavme se o tom, jestli se skutečně nedá nalézt takový model, který by byl schopen Andreje Babiše porazit,“ navrhuje předseda STAN.

Starostové navázali poměrně úspěšnou spolupráci v komunálních volbách s Piráty, nicméně budoucnost této spolupráce je nejasná. „Tady jde o to, že Piráti sami dlouhodobě říkají, že do žádných širších bloků ani jít nechtějí. Ale spolupráce s Piráty jako s demokratickou stranou, kdy se budeme snažit čelit Andreji Babišovi nutná je, a já se jí nebojím. Vidím tam řadu zajímavých, pracovitých osobností. A to, že jsou tam názorové odlišnosti? Ty jsou i mezi námi a ODS nebo KDU-ČSL.“

Rakušan také popsal, co musí opoziční strany spojovat a co by chtěly voličům nabídnout. „Určitě transparentnost, protikorupčnost a otevřený, rychle fungující stát. To jsou společná témata, která s Piráty máme a spolupracujeme na tom koneckonců i ve sněmovně,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.