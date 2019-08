Jako za Kalouska? ČSSD opět hrozí odchodem z vlády

Ministři za sociální demokracii dokonce pohrozili tím, že pokud rozpočet ministerstev ovládaných stranou nebude navýšen, opustí vládu.

Svým odchodem z vlády hrozila strana již v případě sporu ohledně jmenování nového ministra kultury, který by měl nahradit Antonína Staňka (ČSSD). Situace se stále nevyřešila a hrozba sociálních demokratů tak stále platí.

Nyní na sociální síti Facebook předseda ČSSD Jan Hamáček okomentoval svůj zájem na navýšení rozpočtu o 20 miliard. Velké úspory rozpočtu podle něho můžou být škodlivé a poukázal na pravicovou vládu a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

„Andrej Babiš je v návrhu připravovaného rozpočtu až příliš konzervativní. To by ale znamenalo zbytečné škrty! Stejně tak jako za vlády pravice a ministra financí Kalouska. Určitě si pamatujete, kam to vedlo. Navrhovaná podoba rozpočtu může ohrozit nejen bezpečnost, sociální služby, ale i boj se suchem. Sám navíc opakovaně upozorňuji na zastaralou techniku u hasičů a policistů. 30 let staré žebříky prostě musíme vyměnit!“ napsal na Facebooku Hamáček.

Předseda sociální demokracie v příspěvku varuje před špatným stavem některých veřejných služeb, s čímž souhlasí i vládní partner hnutí ANO, nicméně ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhuje větší úspory v resortech.