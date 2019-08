Vy mi budete sprostě nadávat za kritiku ANO a Babiše? Známý politik se pořádně naštval

Radka Maxová v letech 2013 až 2019 působila jako poslankyně, pak byla na kandidátce ANO zvolena do Evropského parlamentu. Před několika dny se přidala k vnitrostranické kritice hnutí i jeho šéfa Andreje Babiše. Varuje například, že se ANO se odklonilo od prvotního ideálu, kvůli kterému šlo do politiky – tedy spravedlivé sociální politice.

Nelíbí se jí ani, jak je hodnocena práce poslanců. V ANO se prý více hledí na to, jakou mají poslanci účast na hlasování a ne na to, kolik práce odvádějí při komunikaci s občany. Tvrdí také, že se hodnotí především loajalita, ne skutečná práce, uvedla v rozhovoru pro Právo.

Za svoje slova sklidila kritiku například od moderátora a majitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa. „Všechno ve vedení ANO špatně. Zklamání z Andrej Babiš i Jaroslava Faltýnka... Toto je zhruba výsledný dojem, který zanechává končící poslankyně a nová europoslankyně Radka Maxová (ANO) z rozhovoru pro Právo,“ shrnuje slova Maxové na facebooku.

Podle něj je od Maxové pokrytecké, když kritizuje stranu, díky které se dostala tak vysoko. „Paní je tedy opravdu charakter, nechat se zvolit na úžasně placené místo, a pak poplivat stranu, bez níž by o ní dodnes nikdo nevěděl. Očekávám tedy, že paní Maxová půjde do sebe. Když došla k takovému poznání, že vše v ANO je špatně, měla by okamžitě rezignovat na mandát. Ve vlastním zájmu!“ vyzval ji Soukup.

„Její křišťálová osobnost jistě neunese, že by brala 200 tisíc měsíčně, a přitom by reprezentovala hnutí, se kterým vnitřně nesouhlasí Očividně každá kandidátní listina musí mít alespoň jednoho Teličku,“ rýpnul si moderátor s odkazem na bývalého europoslance, který byl sice zvolen za ANO, ale který se s hnutím a jeho šéfem názorově rozešel.

Kritický je vůči Maxové i její bývalý kolega. „Je tu ještě někdo, kdo mi bude sprostě nadávat za kritiku personální politiky předsednictva Hnutí a pana AB zvláště? Vopravdu? Přečtěte si mou kritiku kandidátky ANO do Evropského parlamentu.... ještě než jsem položil členský průkaz!“ vzkázal prostřednictvím facebooku Bohuslav Chalupa.

I on je vůči některým krokům ANO velmi kritický. „A paní Maxová - přestože se zásadně názorově rozcházíme v pohledu na problematiku kolem Istanbulské úmluvy, podpory LGBT atp. vlastně jen velmi opatrně potvrzuje to, s čím jsem se v ANO vnitrostranicky i programově potýkal od roku 2016....“ posteskl si exposlanec Chalupa,