V Česku to vře: Putinovo Rusko? Chovají se jako komunisti a nacisti. Nemůžeme mlčet

Ruská prokuratura uvedla, že rodiče v průběhu demonstrace předali malé dítě, které bylo kvůli svému nízkému věku bezmocné, třetí osobě. To prý chlapce ohrozilo na zdraví i životě a způsobilo mu fyzickou i morální újmu. Manželé údajně zneužili svá rodičovská práva na úkor zájmů syna. Tento přečin posloužil žalobci jako důvod pro odebrání rodičovských práv.

Ruská média uvedla, že jde o jistého Dmitrije Prokazova a jeho manželku. Rodiče dítěte novinářům řekli, že se protestů neúčastnili, vraceli se z procházky domů. Prokazov řekl, že předal švagrovi, aby ho bezpečně přenesl podél policejního kordonu. Později se trojice s dítětem objevila v televizním zpravodajství o demonstracích.

Řadě českých politiků se přístup prokuratury nelíbí. „Moskevská prokuratura chce odebrat rodičovská práva demonstrantům. Útok na rodinu je nejhorším možným porušením morálních hodnot a pravidel. Pokud k tomu skutečně dojde, budou pod tím podepsáni i ti čeští politici, kteří Putinovu Rusku poklonkují a ruský režim tím legitimizují,“ varuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Kritická je i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Skutečnost, že ruská prokuratura chce odebrat dítě rodičům za účast na demonstracích v Moskvě jasně ukazuje, jak moc je mimo jakékoli srovnání s Francií nebo Španělskem. Odstrašování dospělých tím, že se začne ubližovat dětem, je odraz totalitního režimu v Rusku,“ uvedla na twitteru.

„Prokuratura chce odebrat rodičům dítě za účast na demonstracích. Tedy potrestat rodinu za politický názor. Přesně jak to mají komunisti a nacisti ve zvyku. To je dnešní Putinovo Rusko,“ přidal se místopředseda TOP 09 Michal Kučera.

„Odebírání dětí, vyhazovy z univerzit, brutální zásahy proti poklidným demonstrantům. Rusko už najelo na plně autoritativní režim. Jakékoliv zárodky svobody zašlapává do země. My to známe z roku 1969, kdy u nás došlo k “normalizování” poměrů. K tomu na evropské úrovni nelze mlčet!“ zlobí se předseda STAN Vít Rakušan.