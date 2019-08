Ovčáček prezidentem? Kladl bych důraz na vlastenectví, říká. O kandidatuře mluví i Kajínek nebo Klausové

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se v rozhovoru pro Rádio Impuls zamyslel nad tím, jaký by byl prezident. „Zastával bych tradiční hodnoty, kladl bych důraz na vlastenectví, na suverenitu České republiky a na důstojnost žití občanů. Především bych kladl důraz na to, aby Česká republika byla zemí nejen suverénní, ale i přátelskou a otevřenou.“

Ovčáček ale zatím svou kandidaturu definitivně nepotvrdil. „O takové věci vůbec nejsem rozhodnutý. Nic nevylučuji, ale v tuto chvíli platí, že takové rozhodnutí není na stole. Zároveň si ale dokážu představit, že budu prezident,“ tvrdí.

Na to, že by se o křeslo na Hradě mohl opravdu ucházet, naznačil v žertu už před pár dny na sociálních sítích. „Oficiální portrét. Co myslíte, hodil by se do školních tříd,“ napsal Ovčáček nad svou novou fotografií.

Není ale zdaleka jediný, kdo by se mohl ucházet o post prezidenta. Co třeba Jiří Kajínek?„Je to nesmysl, protože by to bylo neslušné vůči panu prezidentovi Zemanovi. Ten ale už kandidovat nemůže, tak nastává jiná situace. Nikdy neříkej nikdy,“ vzkázal prostřednictvím Impulsu.

O své kandidatuře na prezidenta zatím není rozhodnutý ani Zemanův někdejší soupeř u druhého kola a současný senátor Jiří Drahoš. „Určitě to zvážím. Mám velké zkušenosti. Teď to ale není na pořadu dne, takže se tím nezabývám,“ přiznal.

Do boje o Hrad se možná znovu zapojí i další současný senátor a bývalý kandidát Marek Hilšer: „Nevylučuji to. Žena o jakékoli kandidatuře nechce ani slyšet, protože volební kampaně pro manželky nejsou jednoduché,“ prozradil pro rádio.

Jasno naopak má senátor Pavel Fischer, který svou prezidentskou kandidaturu nepřímo potvrdil. „Chci být připraven, aby se mnou voliči mohli počítat,“ uvedl.

Naopak novou hlavou státu se určitě nestane šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Nechci kandidovat, protože by mě to zabilo. Každý je k něčemu zrozený a já rozhodně nejsem zrozená ke kandidatuře na prezidentku,“ prozradila pro Impuls.

Post prezidenta láká i Václava Klause, který jej už zastával v letech 2003 až 2013. Tehdy byl ale zvolen hlasy poslanců a senátorů, přímá volba byla zavedena až právě v roce 2013. Sám Klaus na začátku roku v TV Prima připustil, že by mohl znovu kandidovat. „Ale myslím, že je to spíše věc pro mladší generace,“ dodal.

Spekuluje se i o prezidentské kandidatuře jeho syna, Václava Klause mladšího. „Jestli má schopnost přátelské komunikace s miliony voličů, to by se teprve muselo ukázat,“ dodal k této možnosti Klaus starší.