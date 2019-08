Zrušení stravenek? Kalousek s Topolánkem to zkoušeli už dávno

Stravenky, které dostávají někteří zaměstnanci jako pracovní benefit, by mohly být ve své aktuální podobě zrušeny a zaměstnavatelé by mohli podobným způsobem dotovat stravování zaměstnanců, jen by výsledný příspěvek připutoval přímo na jejich účet.

Vypadl by tak prostředník v podobě firem emitujících stravenky, které z nich braly provize. Navíc nevyužité stravenky propadly ve prospěch stravenkové firmy. Podle odhadů tak společnosti ročně vydělaly jen na nevyužitých stravenkách 150 mil. korun.

"Nic proti tomu, rád to podpořím. Ale není to žádná revoluce. Tou by byla nižší daň z příjmu a odstranění většiny výjimek, včetně stravování. Takto zaměstnancům i zaměstnavatelům dál bude přispívat na stravování cca 5 milionů lidí, kteří z toho nic nemají," postěžoval si opoziční poslanec, i když návrh jako takový vítá.

V diskuzi pod příspěvkem na Twitteru se však objevil dotaz, proč stravenky Kalousek nezrušil již v době, kdy sám byl ministrem financí.

"To jsem usilovně zkoušel ve vládě @MirekTopolanek. Předložil jsem 136 výjimek ke zrušení. Diskuse ve vládě i v PS dopadla celkem úspěšně : Výjimky přibyly pouze dvě. Podporoval mě jenom Topolánek. Všichni ostatní hájili tu či onu výjimku, včetně stravenek," popsal následně Kalousek, jak se pokoušel zjednodušit daňový systém.

Což potvrdil i ex-předseda vlády Mirek Topolánek. "Mohu potvrdit. Ruku v ruce za uchování výjimek bojovali ODS, lidovci i ČSSD. Jednou jsem kvůli stravenkám a běžnému pozdnímu příchodu Nečase rozpustil tripartitu. Jedněm jsem řekl, že jsou lháři, druhým že jsou zloději a poslal je do pr..le. Šli. Bohužel se vrátili," popsal svým osobitým způsobem tehdejší politickou situaci Topolánek.