Schillerová a stravenky: V koalici to opět vře, Kalousek je pro zrušení

Ministerstvo financí v tiskové zprávě uvedlo, že díky změně by na podporu stravování dosáhla i čtvrtina zaměstnanců, tedy asi milion lidí, kteří dosud stravenky nedostávají. „Zároveň nevidím žádný důvod pro to, aby naši malí a střední podnikatelé financovali zisky zahraničních korporací, které mají svůj byznys postavený na prodeji a výkupu paralelní měny. A to nemluvím, o tom, že stravenka, která propadne, se celá stává čistým příjmem takového stravenkáře," vysvětluje Schillerová.

„Už žádné papírky, místo stravenek vám dojdou peníze třeba rovnou na účet. Tyto peníze přitom budou pořád osvobozené od daní. Už se vám nestane, že by vám stravenky propadly. Zaměstnavatelé se zase zbaví dalšího zbytečného papírování. Navíc oni ani restaurace už nebudou muset platit vysoké poplatky stravenkářům, kteří odlévají své zisky do zahraničí,“ vzkazuje Čechům Schillerová.

Z návrhu nejsou nadšeny odbory ani část ČSSD. „Alena Schillerová navrhuje zrušení stravenek, místo toho zavedení tzv. stravenkového paušálu. Peníze na jídlo by tedy zaměstnanec dostal přímo. Předseda odborů Josef Středula se vyjádřil kriticky, jelikož v návrhu vidí celkové zrušení podpory stravování. Vyzdvihuje hlavní výhodu stravenek tam, kde si zaměstnavatel nemůže dovolit firemní jídelnu,“ připomíná na facebooku předseda ČSSD Jan Hamáček, který kvůli zrušení stravenek vyhlásil na svém facebookovém profilu anketu.

„Stravenky jsou zaměstnanecký benefit, který se pokoušely pravicové vlády zrušit už několikrát. Tehdy, pravda, bez náhrady. Tomu ČSSD zabránila. Bez dohody v koalici a tripartitě by se stravenky zrušit neměly ani nyní,“ zdůraznila poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Naopak zástupci hospod a restaurací „stravenkový paušál“ podporují. Schillerovou nepřímo podpořil i někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. „Nic proti tomu, rád to podpořím. Ale není to žádná revoluce. Tou by byla nižší daň z příjmu a odstranění většiny výjimek, včetně stravování. Takto zaměstnancům i zaměstnavatelům dál bude přispívat na stravování cca 5 milionů lidí, kteří z toho nic nemají,“ poznamenal předseda poslanců TOP 09.

Ozval se také ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Náš daňový systém je zaplevelen stovkami výjimek, kvůli kterým patří mezi nejsložitější. Místo komplexního návrhu řešícího většinu výjimek si paní ministryně vybrala mediálně vděčné téma stravenek. Mediální ohlas zajištěn, složitý daň. systém to nezachrání,“ varuje poslanec.