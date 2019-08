Dusno kvůli jedu na hraboše: Zbavme se šílenců, podporujme přírodu. Kalousek a další se pustili do Tomana

Ekologové a ministerstvo životního prostředí se proti rozhodnutí ÚKZÚZ ohradili, plošná aplikace jedu Stutox II podle nich ohrožuje ptáky, ale také divokou zvěř či psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentuje přemnoženými hlodavci a zdravotními problémy, které můžou hraboši způsobit.

Velmi kritická je vůči používání jedu například TOP 09. Ta mimo jiné sbírá podpisy pod petici proti plošnému šíření jedu v krajině adresovanou přímo ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi. „Naprosto odmítáme plošné nasazení jedu, který je kromě hrabošů jedovatý i pro všechna ostatní zvířata. Důrazně žádáme ministerstva zemědělství a životního prostředí, aby výjimku zrušila a tento zločin na přírodě už nikdy neopakovala. Naši poslanci budou interpelovat oba ministry a požadovat vysvětlení. Pokud bude třeba, navrhneme i příslušné usnesení Poslanecké sněmovny,“ uvádí TOP 09.

Autoři petice s odkazem na odborníky varují, že plošným šířením jedu nejen přímo na poli, ale též v polních příkopech, remízcích, sadech či vinicích, dojde k otravám nejen hrabošů, ale též zajíců, srnců, kun, lišek a dravých ptáků, včetně přirozených nepřátel hraboše. Otrávit se ale prý mohou i domácí zvířata, psy a kočky, kteří mohou jed najít a pozřít, případně sežrat tímto jedem otrávené zvíře.

„Stát musí zemědělcům pomáhat, ne ale na úkor přírody a živočichů, kteří v ní žijí. V tomto případě by boj proti přemnoženým hrabošům odnesli čápi, sovy, bažanti nebo třeba srnky. Pokud to pan Toman nechápe, nemá ve vládě co dělat,“ vzkazuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Přidal se i senátor a jeden z členů petičního výboru Tomáš Czernin. „Když budete mít doma myši, tak si rozhodně neposypete celý dům a zahradu jedem, ale nakladete pasti a jed do myších děr mimo dosah dětí i domácích mazlíčků. Stejně tak není žádný důvod zasypat si krajinu jedem, který zabije mnoho dalších zvířat. Tento krok je projevem naprosté nezodpovědnosti agroprůmyslníků a ministerstva zemědělství,“ varuje. „Už víme, že tato vláda otravuje duši národa. Nechci, aby otrávila naši krajinu,“ dodává.

„Žijeme v éře šílenců u moci. Nejprve se jeden šílenec nechá fotografovat se syslem, kterého jakoby “vrací do krajiny”, aby pak druhý šílenec z jeho vlády rozprášil jedy, které zahubí nejenom ty sysly, ale i čápy, dravce, kočky i psy. Zbavme se šílenců, podporujme přírodu,“ burcuje šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Důrazně se proti plošnému použití jedu ohradili i piráti či Zelení. Předseda Strany zelených v Jihomoravském kraji Matouš Vencálek vyzval na sociálních sítích Čechy, aby se dopisem či e-mailem obrátili přímo na ministra Tomana. V dopisu pro Tomana, který zveřejnil na sociálních sítích, mimo jiné poukazuje na fakt, že povolení ÚKZUZ k plošné aplikaci jedu Stutox II bylo vydáno v rozporu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí. I proto žádá, aby rezort zemědělství rozhodnutí podřízeného úřadu zrušil.

„Ozvala se mi řada lidí, že na ministerstvo napsali, ačkoliv často jedním dechem dodávali, že moc nevěří tomu, že by si pan ministr Toman z jejich dopisů dělal těžkou hlavu. Pan ministr ale nakonec pod tlakem odborné i laické veřejnosti svolal k tomuto tématu na pátek jednání s odborníky, takže nepochybuji o tom, že tento tlak má smysl. Zároveň je ale podle mě nutné trvat na tom, aby ministerstvo zemědělství v rámci principu předběžné opatrnosti toto povolení neprodleně zrušilo, obzvlášť pokud jej ministerstvo životního prostředí označilo za protizákonné,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz Matouš Vencálek.

Podle exministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je ovšem situace s přemnožením hrabošů je v některých oblastech opravdu kalamitní – a to nejen v České republice, ale i v sousedních zemích. Úřady proto podle něj hledaly kompromis. „Nadšený z něho nejsem, ale když se teď nic neudělá, tak při mírné zimě to bude příští rok celonárodní katastrofa,“ přiznává Jurečka. „Ještě před rokem 2015 mohl v legálně zemědělec dělat to, co je dnes mimořádně povoleno pro vybrané okresy. To znamená, že si zemědělec při problému s hlodavci, sám mohl plošně aplikovat Stutox. Bylo to povoleno pro celou ČR a dělalo se to takto dlouho,“ připomíná také.