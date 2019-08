Téměř polovina lidí nejede na dovolenou, Česko je v zajetí chudoby

Hned na úvod rozhovoru pro ČTK filosof vysvětlil, že jeho pohled na současné Česko a pozici, kam se vyvinulo za posledních 30 let není oslavný.

V současnosti převládá pozitivni přístup k situaci. "Kdo se s ním ztotožní, tak má pocit, že patří do lepší společnosti. Není to příkaz – že by si musel myslet, že žijeme v nejlepší společnosti. Ale polovina lidí si to nemyslí,“ uvádí filozof.

"Lidé, kteří vyjadřují nespokojenost s polistopadovým vývojem, k tomu mají důvody – ztrátu kvalitního zaměstnání, pokles příjmů. 40 procent lidí například letos nejelo na dovolenou, protože na to nemají prostředky,“ uvedl dnešní problémy chudoby pro Český rozhlas Plus Hauser, i když zdroje statistických údajů nebyl schopen představit.

Nepříznivé poměry v Česku jsou podle filosofa na okraji zájmu. ".Tématu se v médiích více objevilo až s reportážemi Saši Uhlové a Apoleny Rychlíkové. Vždycky musí přijít někdo, kdo to téma otevře,“ popisuje na příkladě Hauser.

Místo palčivého problémů politici sledují náhražková témata. "Prezident Zeman nebo představitelé politických stran vnášejí náhražková témata, místo toho, aby mluvili o skutečných problémech, které trápí toto druhé Česko,“ komentuje dnešní politiku Hauser.