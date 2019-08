Poslanec ANO navštívil KLDR. Pak podal pozoruhodné svědectví

Poslanec a člen sněmovního zahraničního výboru Michal Ratibořský (ANO) v květnu navštívil totalitní KLDR. Nyní pro Blesk Zprávy podal pozoruhodné svědectví o životě v zemi ovládané diktátorem Kim Čong-unem. Na první pohled se z něj zdá, že se Severní Koreou to není tak zlé, jak se mnozí lidé domnívají.

Kupříkladu hlavní město Pchjongjang je prý čisté a relativně moderní, ačkoliv poslanec mluví o naleštěné bídě. „Domy jsou opravené, jsou pěkně opravené, ale zblízka je vidět, že je to natřené štětkou a takové nedotažené, hlavně v těch detailech,“ řekl zmíněnému serveru.

„V tu dobu, kdy jsme tam byli my, tak bylo všude plno lidí i aut. Když sem ale zamířil Zaorálek před 14 lety, sotva zde prý potkal automobil,“ popsal zástupce vládního hnutí překvapení delegace, jejíž součástí byl i někdejší sociálnědemokratický ministr zahraničí.

Severokorejci si pro české poslance připravili nabitý program, zákonodárci navštěvovali památky, ale i továrny či obchody. Ratibořský ovšem pro Blesk Zprávy připustil, že některé věci místní stylizovali do takové podoby, aby vypadaly lépe, než bývá běžné.

„Je těžké posoudit, jaké to tam je v optice našeho západního vidění, ale nemyslím si, že by se tam těm lidem žilo špatně. V rámci toho, co mají a znají! Nemají internet, jenom verzi intranetu, nemají informace zvenčí, neví, co by jim mělo scházet,“ svěřil se poslanec.

„Jejich úroveň je ale…no…připadal jsem si, jak kdybych se vrátil o 40 let zpátky v čase,“ dodal na závěr.