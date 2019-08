Babiš z dovolené rýpe do ČSSD: Čau lidi, píšu tajně. Neříkejte to, jinak..

Babiš a jeho PR tým nezahálí ani v době, kdy je premiér s rodinou na dovolené. „Čau lidi, sice jsem na dovolený, ale mobil jsem chvílema nepustil z ruky. Ta závislost je hrozná. Ale neříkejte to mé ženě. Buďte tak moc hodní. Tohle vám píšu tajně. Kdo to vykecá, tak...“ píše se v jeho pravidelném týdenním hlášení. Větu dokončil lebkou se zkříženými hnáty.

Šéf vlády ovšem Čechy ujišťuje, že ani u moře nezahálí. „Píšeme a voláme si s kolegy ministry, i když většina z nich je taky na dovolené,“ vzkazuje. Politice se sice v příspěvku věnuje, nejprve se ale podělil o střípky z pobytu na Krétě.

„Já byl s Monikou a Vivien ve čtvrtek za kamarády v Mirtosu, je to krásná malinká vesnice na jihu Kréty. Naši přátelé tam podnikají a žijí většinu roku. Někteří mají i řecké kořeny. Moře je tam krásně průhledné a hned od kraje hluboké. Na rozdíl od severských pláží. Měli jsme skvělý oběd. Miluju Saganaki, stačí vzít plátek ovčího sýra, namočit do vody, obalit moukou a osmažit. Mňam. A taky Dakos, tradiční krétský sušený chleba s balzamikovým octem, rajčaty a nahoře s feta sýrem,“ píše Babiš.

„Po obědě jsme se vydali do vnitrozemí k vodopádu a do kláštera, kde žijí jeptišky. Koupili jsme si od nich suvenýry a říkaly, že se za nás budou modlit. Tak věřím, že to bude fungovat I když bych ještě hrozně rád zůstal, už v pátek jsme se přesouvali do Francie,“ popisuje svoje volné dny premiér.

Pak už se ale věnuje dění v Česku. Hned prvním tématem je hraboš. Podle něj se po internetu šíří hoax, že Ministerstvo životního prostředí dovolilo zemědělcům volně rozprašovat jedy po krajině, aby hraboše zlikvidovaly. „Strašná blbost. Musím vám napsat, jak to je doopravdy,“ zlobí se.

Podle něj v Česku vypukla opravdová „hraboší kalamita“. „Ničí zemědělcům úrodu a ti zatlačili na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který spadá pod Ministerstvo zemědělství, aby jim povolilo nejen strkat jedy do hraboších děr, ale taky je volně rozhazovat po povrchu. Místo toho, aby to na Ministerstvu zemědělství pořádně zkonzultovali s experty a hlavně ochranáři přírody, poslali na Ministerstvo životního prostředí akorát zprávu, ať se k tomu do jednoho dne vyjádří. Chápete, do jednoho dne na takhle komplikovanou problematiku. Naprostý nesmysl. Na odpověď vůbec nečekali a hned to spustili,“ vysvětluje premiér.

Podle něj to ale není vina „jeho“ ministerstev, zemědělství má totiž v gesci ČSSD. „Doufám, že jsem ty z vás, kteří byli právem naštvaní, uklidnil. Šlo to hrozně rychle a já děkuju hlavně Richardovi Brabcovi, že jednal obratem a byl schopný na Ministerstvo zemědělství pořádně zatlačit,“ dodal.

Dalším bodem, kterému se obšírně věnuje, jsou stravenky. „Proč by lidi nemohli dostávat od svého zaměstnavatele místo stravenek rovnou peníze? Osvobozené od daní a neosekané o procenta, která si berou stravenkové firmy? Navíc stravenky můžete dneska použít jenom někde. A mají omezenou platnost, další starost, od které by vás návrh Aleny Schillerové osvobodil. Ani mě nepřekvapilo, že návrh podpořili zástupci restaurací, když naše hospůdky dávají stravenkářům 5 až 6 procent… Bude to mít výhodu i pro vaše zaměstnavatele, kteří se zbaví dalšího zbytečného papírování,“ vysvětluje, proč je podle něj plán ministryně Aleny Schillerové dobrý.

Připomněl také, že právě Schillerová jej teď zastupuje, když je na dovolené. „Alena Schillerová má teď jednu schůzku za druhou a musí se všemi ministry vyřešit, kolik peněz nakonec jejich rezorty dostanou. Vůbec nepochybuju o tom, že se jí mezi čtyřma očima podaří zmírnit požadavky na další peníze, které by prohloubily schodek státního rozpočtu. Mám od ní zprávu, že už se potkala s několika ministry a podařilo se jim najít kompromis,“ píše s tím, že pro vládu jsou prioritou investice.

Věří prý, že se Schillerové podaří najít i s ostatními kolegy z vlády společnou řeč tak, aby splnili společné priority a zároveň zachovali veřejné finance ve zdravé kondici. „Fakt by mě mrzelo, kdyby sociální demokracie náš rozpočet zbytečně potopila. Přece jenom, jsou v něm všechny naše priority. Opět zvyšujeme průměrný důchod o 900 korun měsíčně, zvedáme rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun nebo zvyšujeme platy učitelů tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat přes 45 tisíc korun. Počítáme taky se zrušením karenční doby i dalšími opatřeními v sociální oblasti a přitom nerezignujeme na růst investic, které jsou motorem ekonomiky,“ vypočítává Babiš.