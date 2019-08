Rozzuřený Schwarzenberg: V koncentráku v Letech hlídali čeští dozorci. Je vepřo knedlo zelo důležitější než oběti?

Otázka koncentračního tábora v Letech je pro mnohé politiky stále velmi palčivé téma. Stát vykoupil vepřín, který na místě tábora vznikl. Má zde vzniknout památník, který bude připomínat tragický osud nejen Romů, ale i Sintů během druhé světové války.

To ale před pár dny kritizoval předseda KSČM Vojtěch Filip, který na twitteru napsal: „Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30% naší spotřeby, to byl zločin.“

Na jeho slova zareagovalo nejen Muzeum romské kultury, ale i ČSSD či Karel Schwarzenberg. „Koncentrační tábor v Letech u Písku, který byl pod českou správou a hlídali ho bohužel čeští dozorci, byl určen především pro Romy či Cikány. Zemřelo tam téměř čtyři sta lidí a ti co přežili, byli převezeni do Osvětimi a šli do plynu. O pětadvacet let po uzavření tábora komunisté na tomto místě, kde se děly hrůzné věci, vybudovali veliký vepřín. Na místě, kde zahynulo tolik lidí, včetně všech dětí, které se v táboře narodily,“ připomíná čestný předseda TOP 09.

Připomíná, že po dlouhé době podařilo zajistit, aby na místě vzniklo pietní místo. „Po roce 1989 trvalo pětadvacet let, než se podařilo vepřín odstranit a vrátit tomuto místu aspoň částečnou důstojnost a věnovat ho připomenutí obětí těch vražd a zločinů,“ zdůraznil.

I proto se pustil do Filipa za jeho slova. „Já jsem nikdy neměl iluze o tom, že by naši komunisté měli jakýkoliv cit pro lidskou důstojnost, nebo že by pro ně lidský život hrál nějakou významnější roli. Přesto mě vyjádření pana předsedy Filipa překvapilo. Zveřejnění takového postoje mě opravdu překvapuje i od komunisty. Důstojnost mrtvých je pro něj méně důležitá, než vepřo knedlo zelo,“ tvrdě se do šéfa komunistů pustil Schwarzenberg.

Odmítl i jeho argument o údajném zločinu Sobotkovy vlády. „Vepřín v Letech ovšem v celkové produkci vepřového masa v České republice nedosahoval ani jednoho procenta a že by chov vepřů u nás nedosahoval ani třicet procent spotřeby je od předsedy komunistů lež. A tento z Božího dopuštění člověk je dnes místopředseda Sněmovny,“ dodal naštvaný poslanec.