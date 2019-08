Do důchodu půjdeme později? Nejste normální, jen rozhazujete naše peníze, zuří Češi kvůli Schillerové

Schillerová o možných změnách v souvislosti s penzijním systémem promluvila před několika dny v rozhovoru pro server iDnes.cz. Přála by si, aby v roce 2021 dosáhl průměrný důchod výše 15 tisíc korun. Příští rok počítá s navýšením na 14 300 korun. Ministryně financí však zároveň chce, aby se vláda co nejrychleji pokusila o systémovou změnu.

Sama přitom přináší jeden návrh, který se dotkne tisíců tuzemských občanů. S odkazem na zprávu ministerstva práce totiž naznačila, že by mohlo dojít ke zvýšení důchodového věku u čtyřicátníků a mladších – o rok nebo alespoň o několik měsíců. „I toto jednoduché opatření by mělo zásadní pozitivní vliv na udržitelnost systému, snížilo by výdaje státního rozpočtu o 1,6 procenta HDP, tedy zhruba 90 miliard korun ročně,“ uvedla ministryně.

Jenže její nápad vyvolal řadu negativních reakcí. „Ministryně @alenaschillerov chce navrhnout zvýšení hranice odchodu do důchodu. Ukázka dnes už běžné praxe vlády střílet od boku dílčí opatření bez ucelené koncepce. Bohužel! Vláda by udělala mnohem lépe, kdyby navrhla komplexní důchodovou reformu,“ komentuje návrh hnutí Hlas, které založil někdejší europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička.

A nadšení nejsou ani občané, kteří se na Schillerovou vrhli na jejím facebookovém profilu. „Vy jste se s tím posunováním odchodu do penze fakt už normálně zbláznila. Nechte ten strop 65 let. Nemůžu za to, že jste rozházeli všechno, co bylo k dispozici,“ zlobí se jedna z Češek.

„Fakt nejste normální - zvedat odchod do důchodu... Věřím tomu, že kdybyste měla Vy dřít, dělat těžkou práci, tak byste ten odchod snížila co? Tak přestaňte jen lidi štvát a koukejte to dát do pořádku, jak to bylo ...snižte odchody do důchodu ...my nemůžeme za to, že fofrujete peníze,“ přidala se další.

Schillerová tak musí občany mírnit a uvádět svá slova na pravou míru. „Chtěla bych Vás uklidnit, protože něco takového opravdu nenavrhuji. Řešení udržitelnosti důchodového systému je úkolem MPSV. To teď chce vydat zprávu, že Česká republika má problém s udržitelností tohoto systému, aniž by v této zprávě uvedli alespoň náznak řešení. Někdo by si mohl myslet, že jde pouze o strašení veřejnosti, a to já zásadně odmítám. Chci, aby místo toho připravili konstruktivní návrh, o kterém se budeme moct bavit, protože to je jejich zákonná povinnost,“ vysvětluje ministryně financí.

V rozhovoru před pár dny přitom uvedla, že je připravena o posunutí věku odchodu do důchodu na vládě otevřít debatu.“ Je potřeba se o tom bavit napříč politickým spektrem, aby případné změny další vláda nezrušila,“ tvrdila ještě před pár dny Schillerová.