Klub Spojených sil v neděli večer vyzval ke koaličnímu jednání ohledně politického stylu primátora, který podle předsedy klubu Jiřího Pospíšila (TOP 09) vyvolává rozpory. Primátor je toho názoru, že Pospíšil situaci zbytečně vyhrocuje.

"Rád si vyslechnu návrhy koaličních partnerů, co by mohlo fungovat lépe. Chci věřit tomu, že nejde o uměle vyvolaný spor k zakrytí reálných problému v plynárnách. Rád vyjdu vstříc našim koaličním partnerům, ale nelze čekat, že téma plynáren opustíme," uvedl Hřib. Dodal, že na dnešek svolal v obvyklém pondělním termínu koaliční schůzku, ale zástupci Spojených sil uvedli, že se jim to nehodí, přestože si setkání v neděli vyžádali. Jimi požadované jednání tak bude pravděpodobně koncem srpna.

Podle koaličního programu se tedy věnujeme zvýšení informovanosti a systémovým protikorupčním opatřením v městských firmách, včetně plynáren. Svolal jsem na dnešní den koaliční jednání v obvyklém termínu, bohužel zástupcům Spojených sil pro Prahu se to dnes nehodí. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 12, 2019

Klub Spojených sil v neděli v podvečer řešil spor, který mezi TOP 09 a primátorem vyvstal ohledně městské firmy Pražská plynárenská. Hřib v posledních měsících kritizuje její vedení a jmenovitě ředitele Pavla Janečka. Minulé pondělí se na radě pokusil nechat odhlasovat Janečkovo odvolání, proti se postavili radní za Spojené síly i Prahu Sobě. Podle Pospíšila, který byl v té době na dovolené, šlo o porušení předchozí dohody, že se zástupci koalice nejprve s Janečkem sejdou, a zároveň o zásah do kompetencí radního Jana Chabra (TOP 09), pod kterého plynárny spadají. Hřib uvedl, že záměr Janečka odvolat avizoval předem.

Tomuto vývoji předcházel spor o vyplacení tantiém pro bývalé členy dozorčí rady firmy a také o zrušení míst v dozorčí radě určených pro zástupce zaměstnanců. Schůzka k situace ohledně Pražské plynárenské za účasti jejího vedení se zatím neuskutečnila, její termín není jasný.

Nejde o jediný spor v koalici, konflikty mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od jejího začátku loni v listopadu objevují pravidelně. Kromě plynáren se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Není jasné, zda se strany shodnou také v otázce plánovaného navýšení koeficientu daně z nemovitosti.