Babišův muž promluvil: ANOsektě jde jen o moc a prachy, udělají lecjakou prasárnu. A Bureš..

„Poslední 2-3 měsíce, jsem měl hodně o čem přemýšlet, až jsem se před měsícem pevně rozhodl. Stejně tak, jsem dost dlouhou dobu, sbíral k tomuto prohlášení v tomto svém příspěvku odvahu a sílu,“ vysvětluje na sociálních sítích mladý politik a dnes již bývalý člen komise pro školství, vzdělávání a demografii na karlovarském magistrátu.

Ze svého okolí si prý vyslechl i hodně kousavé poznámky. „Těšilo mne i bavilo, slýchat poslední dobou od spousty svých přátel a známých hlášky typu: "Super, už jsi zjistil jakej je to zloděj." nebo "Jsem pyšná, že se ti v tý kebuli konečně rozsvítilo, každej dělá chyby." nebo třeba od mamky a táty "Věděli jsme že nejsi hloupej, že ti to jednou dojde a přijdeš na to." a mnoho dalších pochval, uznání, přání i legrácek,“ směje se teď Skoták.

„Dnešním dnem, jsem totiž zcela a definitivně skončil s Babišovým ANO a podal i písemnou rezignaci na post, který mi od nich byl svěřen, a který jsem dodneška na magistrátě města celých 8 měsíců zastával,“ píše na facebooku.

Konkrétní zdůvodnění ale nepřidal. „Rozhodně to není proto, že bych ho sám nevěděl, ale proto, že zde je mnoho lidí, kteří by se mnou nesouhlasili, oponovali mi a útočili na mě. Nebojím se jich, ale nemám věru čas ani chuť, se o pracovních prázdninách dohadovat o věcech a faktech, které jsou zřejmé, směrodatné a které už vím, protože co si budeme povídat, mnozí voliči a fandové ANOsekty agenta Bureše (schválně který koblížkožrout, mi začne tvrdit opak) jsou schopni Vám s vážnou tváří tvrdit pomalu cokoliv, jenom proto, aby mu jakože pomohli, a ono se stačí podívat, co tady Babiš a jeho ANO poslední 2 roky předvádí, a kdo by toho už neměl dost - to sem leckdy žasnul z debaty s nimi, že v "kampani" proti němu už stojí i Marťani...!“ směje se Skoták.

Několik důvodů následně ale přesto přidal. „Už dlouhou dobu mi vadí kauzy a průsery Andreje Babiše, které jsou čím dál tím jasnější, a kvůli kterým jsem byl v červnu i na Letné. No uznejte, mám já na svůj ksicht dál podporovat trestně stíhaného a soudně uznaného StBáka, dotačního zloděje a daňového podvodníka který lže jak když tiskne, a každý už to musí dnes vidět?“ píše na svém facebooku.

Dalším důvodem je prý špatná politika ANO jako celku. „Zvyšování státního deficitu, zvyšování daní, byrokratická zátěž - i když agent Bureš sliboval, jak to nikdy neudělá. Pak taky absence jakéhokoliv programu, protože festival drahého marketingu a populismu bez koncepce, není program,“ vypočítává Skoták.

„Když mi pak ve finále došlo, co jsou tzv. "aňáci" vůbec zač, že to je soubor sektářů, bez politického ukotvení, přesvědčení nebo názoru, kteří tam nalezli z různých stran, a kterým jde jen o moc a prachy, pro které udělají lecjakou prasárnu, tak to byla poslední kapka, a začal jsem veřejně i na na svém Instagramu říkat, co si doopravdy myslím. V té době, už začali jistí lidé naznačovat a vyhrožovat že mě odtamtud z magistrátu nechají odvolat,“ popisuje, co nastalo, když se začal bouřit.

Nakonec se rozhodl, že nejlepší bude, když sám rezignuje a odejde. „Chtěl jsem ale být slušný, neosobní a neútočný, ale oni (sektáři) mě za tento krok začali zákeřně pomlouvat a špinit a hrubě urážet, a dokonce jim není trošku hnusné, se otírat i o mé rodiče, musím se tedy bránit, byť jsem myslel, že už to bude v klidu,“ vysvětluje, proč celou věci řeší veřejně.

Poděkovat však primátorce Andreji Pfeffer Ferklové za šanci, kterou mu ještě jako pouhému příznivci a nečlenovi ANO dala. „Nehledejte v tom složitosti, je to prosté - lidské hodnoty, názory, postoje a cíle, se v průběhu života mění, kór v politice, a ještě u tak mladého člověka, jako jsem já. Vnímám toto celé, jako dobrou zkušenost a cennou lekci do života,“ vysvětluje bývalý politik ANO, který říká, že politice se už zřejmě dál věnovat nebude,