Okamura v příspěvku, kvůli kterému by se měl omluvit, reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100.000 korun. U soudu dnes zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20.000 korun.

Okamura po vydání článku na sociální síti uvedl, že je web podvodný a "spojený s penězi George Sorose". "Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany," napsal mimo jiné Okamura. Přiložil také obrázek společností, jež jsou podle něj se Sorosem propojeny a jejichž cílem je podle něj "rozklad tradičních hodnot".

Ústav nezávislé žurnalistiky v žalobě požadoval, aby se Okamura za tato tvrzení omluvil. Soudkyně Růžena Kučerová žalobě vyhověla. "Kritika není přiměřená, nevychází z žádného konkrétního pravdivého základu," uvedla soudkyně. Omluvu musí Okamura zveřejnit na svém facebookovém profilu. "Soud má za to, že v tomto případě se jedná o útok, který podléhá soudní ochraně," doplnila Kučerová. Upozornila také na to, že se nezabývala tím, zda je článek serveru pravdivý, ale zda mají Okamurovy výroky nějaký pravdivý základ.

Okamurův právní zástupce Petr Přikryl u soudu řekl, že je schopen doložit další případy, kdy podle něj server uvedl nepravdivé informace. Údajné napojení na Sorose pak údajně Okamura vyvodil z veřejných zdrojů. Přikryl také doplnil, že označení "mediální žumpa" se nevztahovalo na zaměstnance ústavu, nýbrž na všechny novináře, kteří na Okamuru útočí. Po jednání novinářům řekl, že proti rozsudku podá odvolání.

SPD v písemném vyjádření kritizovala to, že soud neakceptoval některé předložené důkazy a zamítl i návrh na doložení dalších. "Soud ze zcela nepochopitelného důvodu rozhodl, že se za výrok má Tomio Okamura omluvit," uvedlo hnutí. Okamurův právní zástupce podle SPD celou záležitost posoudí po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí a poté podá odvolání. "Hnutí SPD se s tímto rozhodnutím Městského soudu v Praze neztotožňuje," stojí v prohlášení.