Foldyna se v minulých dnech stal terčem kritiky některých členů stranického vedení poté, co se zúčastnil sobotního vlasteneckého setkání v Příčovech na Příbramsku. Místopředseda ČSSD Petříček Deníku řekl, že všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že se s programem a hodnotami strany otevřeně rozchází.

Foldyna dnes iDnes.cz řekl, že Petříček by spolu s vedením mohl vyvodit odpovědnost například za neúspěchy strany v několikerých volbách. Petříček či Maláčová podle něj prezentují názory, kterým někdy dají za pravdu liberální voliči, ti však nevolí ČSSD, ale Piráty. Skutečná témata ČSSD podle něj převzala hnutí ANO a SPD. Ze strany Foldyna zatím odejít nechce.

Sociální demokracie by podle Foldyny neměla odcházet z vlády. "Ale neměla by okopávat kotníky koaličnímu partnerovi jenom proto, aby se zviditelnila, protože se stává naprosto nedůvěryhodnou politickou silou," uvedl. V případě odchodu ČSSD by kabinet dál podporoval. "Ano, já bych podporoval rekonstruovanou vládu," řekl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček se proti vyjádření bývalého stranického místopředsedy ohradil. "Pan Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie," napsal serveru Novinky.cz Hamáček.

ČSSD zvažuje odchod z vlády kvůli několikaměsíčnímu sporu o výměnu ministra kultury. Prezident Miloš Zeman v závěru července po dvou měsících vyhověl návrhu na odvolání Antonína Staňka (ČSSD), nejmenoval však dosud jeho nástupce.

Tím má být podle ČSSD místopředseda strany Michal Šmarda, Zeman je však k němu kritický a definitivně se k jeho nominaci má vyjádřit v polovině srpna. ČSSD má vážné výhrady i k rozpočtu na příští rok, postrádá v něm pro své resorty přes 20 miliard korun.

Zeman v červnu řekl, že odchod ČSSD z vlády, kterým strana hrozila v dosud nedořešeném sporu o výměnu ministra kultury, by znamenal pouze rekonstrukci kabinetu. Babiš řekl, že v případě odchodu ČSSD by vyjednával s ostatními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Předčasné volby nepovažuje za vhodnou variantu.