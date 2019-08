To je lumpárna. Kalousek se pořádně naštval na Babiše a Schillerovou

Peníze na měkké projekty by podle plánu ministerstva měli žadatelé v příštích letech čerpat až zpětně. Schillerová tak chce ulevit státnímu rozpočtu, peníze na tyto projekty se totiž nyní vyplácí předem. To by ale například znamenalo, že brněnská charita, která financuje z evropských peněz pečovatelskou službu, nebude mít na svou práci peníze. Navíc jí nikdo nepůjčí, protože nemá čím ručit.

Změna pravidel může negativně ovlivnit celý neziskový sektor včetně charitativních organizací. Ministerstvo školství zpětné financování považuje za likvidační, ohradila se i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). O pravidlech pro rozdělování evropských peněz na období 2021–2027 se stále diskutuje.

Současný plán ministerstva tak není definitivní a může se ještě změnit. Na druhé straně by se ale záměr mohl získat podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Oba dlouhodobě neziskové organizace a jejich fungování kritizují.

Schillerovou za její plány kritizuje i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Bylo by alespoň fér přímo říct, že vláda zruší neziskovkám možnost čerpat zdroje EU. Na to, aby si projekty předfinancovaly samy, nemají zdroje a žádná banka jim nepůjčí, protože nemají čím ručit. Tohle je potměšilá lumpárna,“ zlobí se Kalousek na twitteru.