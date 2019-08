Elektronický systém tvorby zákonů? Nastal problém, Senát vrátil návrh poslancům

Zůstalo by jen zmíněné ustanovení o odkladu účinnosti. Senát to schválil na návrh svého ústavně-právního výboru a jeho předsedy Miroslava Antla (za ČSSD).

Senátorům se mimo jiné nelíbilo, že předloha neobsahuje novely volebních zákonů a jednacího řádu Senátu. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), který dnes v Senátu zastupoval vládu, s návrhem Senátu nesouhlasil.

Zavedení elektronické podoby Sbírky zákonů a systému tvorby zákonů schválil Parlament v polovině roku 2016. Plné spuštění bylo naplánováno na počátek příštího roku.

Senát ale navazující změny zákonů tehdy neprojednal s cílem přimět Sněmovnu k tomu, aby horní komoře změnou ústavy prodloužila měsíční lhůtu k projednávání zákonů na dvojnásobek, čemuž poslanci nevyhověli. Senátoři dnes tuto předlohu z roku 2016 zamítli.

Vláda proto musela předložit balíček doprovodných změn zákonů znovu. Právě snaha o prodloužení lhůty pro projednávání zákonů v Senátu na 60 dní je podle Antla jedním z motivů jeho pozměňovacího návrhu.

Antlovi i dalším senátorům vadí, že Sněmovna z vládního návrhu vypustila zákony podle článku 40 ústavy, které vyžadují souhlas Sněmovny i Senátu. Jde o novely volebních zákonů a zákona o jednacím řádu Senátu. "Laicky a lidově řečeno, nám jde o u šedesátidenní lhůtu," řekl Antl ČTK. Vrácení zákona je proto podle něj určitý vzkaz poslancům, aby pomohli prodloužení lhůty na 60 dní schválit.

Sněmovna do návrhu přijala některé poslanecké návrhy. Například součástí každého návrhu nového zákona bude seznam povinností, které by přinesl. Seznam ve formě tabulky by obsahoval i přehled sankcí hrozících při jejich neplnění a přehled rušených povinností. Cílem je, aby se lidé včetně třeba podnikatelů snadněji orientovali v právních předpisech.

Občanští demokraté Marek Benda a Martin Kupka navíc uspěli s úpravou, podle níž by právní předpisy nabývaly účinnosti kromě případů naléhavého obecného zájmu vždy od ledna, nebo od července. Dnes to ale kritizoval senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který odhadl, že zhruba dvou třetin zákonů se budou hledat důvody pro výjimku. Často se to podle něj bude stávat u přejímání evropských norem, kde často již běží proti ČR řízení ze strany Evropské komise.

Elektronická Sbírka zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů. Nyní zaváděné změny mají usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.