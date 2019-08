Česku hrozí katastrofa? Advokátka řekla, co bude, pokud projde žaloba na Zemana

Podle advokátky Moniky Čírtkové se očekává, že žaloba přes Sněmovnu neprojde, neboť schválení vyžaduje hlasy minimálně 120 poslanců. Pokud by ale žaloba uspěla, Česko by to podle ní výrazně zasáhlo.

"Hnutí ANO, resp. jejího předsedu, už přestane bavit hrát vedle prezidenta druhé housle. Vzhledem k tomu, že se definitivně ukáže, že prezident neudělí premiérovi milost, dojde Andreji Babišovi trpělivost a k žalobě se se svými poslanci (u nichž předpokládám v tomto směru stranickou disciplínu) připojí. Žaloba rázem získá pohodlnou většinovou podporu," uvedla na sociální síti.

Poté by žaloba šla na stůl Ústavnímu soudu, jehož předseda Pavel Rychetský se podle ní výhradami vůči postupu prezidenta netají. Pokud by žalobě soudci vyhověli a rozhodli, že prezident opravdu hrubě porušuje Ústavu, Zeman by svůj úřad ztratil.

"Patnáct (aktuálně vlastně jen čtrnáct) soudců by rozhodlo proti hlasům 2 853 390 voličů, kteří dali Miloši Zemanovi hlas v posledních volbách.

Dopady na společnost by byly strašné. Ztratil by se poslední křehký smír spočívající v tom, že stále ještě respektujeme výsledky voleb. Více než polovina společnosti by dostala nezvratné potvrzení o vládě elit, o soudcokracii, která má přednost před vůlí lidu deklarovanou ve volbách," obává se advokátka.

Připomíná, že to celé by vzniklo kvůli odvolání a jmenování ministra kultury, což považuje za naprosto směšný důvod, bez ohledu na to, co měl či neměl prezident v této záležitosti konat. "Celé to "hrubé porušování Ústavy" spočívající v několika týdnech obstrukcí s výkonem prezidentských pravomocí, by se z odstupu jevilo beznadějně malicherné ve srovnání se zásahem do volebního výsledku a tím i do celé společnosti," varuje.

Ve světle těchto úvah jí připadá žaloba jako čirá nezodpovědnost. "Je to politický dokument, deklarace politických postojů - a proto by mělo být při jeho přijetí zvažováno, v co může ve skutečnosti vyústit. Senátor Václav Láska by si měl teď upřímně přát, aby jeho žalobu sněmovna neschválila," dodává advokátka.