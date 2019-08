Česko musí změnit zákon o otcovské dovolené, vyžaduje to směrnice EU

Stanovuje to nová evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, jejíž pravidla bude ČR muset přenést do svých zákonů a zavést nejpozději do začátku srpna 2022. Vedle otcovské a rodičovské předpis upravuje pečovatelské volno a právo rodičů a pečujících žádat o pružné uspořádání práce.

Kvůli nižší zaměstnanosti žen EU ročně podle Evropské komise ztrácí 370 miliard eur (přes 9,55 bilionu korun). Směrnice má přispět k rozdělení péče mezi muže a ženy a k vyššímu uplatnění matek a pečujících o blízké na trhu práce.

Česko otcovskou zavedlo loni v únoru. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní placeného volna, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Letos tak obdrží nejvýš 9352 korun.

Do tří let by se otcovská měla prodloužit na deset proplácených pracovních dnů. Otec by měl dostat podle směrnice minimálně tolik, kolik se hradí při nemoci. V Česku v prvním měsíci náhrada mzdy a nemocenská činí 60 procent základu příjmu. Podle doporučení by ale otcovská měla být stejná jako mateřská, tedy dál 70 procent základu příjmu. S prodloužením doby by se zvedly i výdaje. Letos v prvním pololetí podle údajů ministerstva práce činily 128,7 milionu korun.

Změny čekají také rodičovskou. Rodiče by měli mít možnost nečerpat ji celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli podle směrnice třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Stát by měl stanovit, do jakého věku dítěte by bylo možné rodičovské volno mít. Zaměstnavatelé by "pružnou rodičovskou" mohli v určitých případech odmítnout.

Dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se rodiče v péči o potomka vystřídali. Celá rodičovská by tak při vystřídání mohla být například o dva měsíce delší. S tříměsíčním střídacím bonusem počítá česká koncepce rodinné politiky, kterou v roce 2017 schválila tehdejší Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce dokument nyní přepracovává.

Podle směrnice většina otců na rodičovskou nechodí a opatření je má motivovat k tomu, aby s potomkem doma nějakou dobu zůstali. "Účelem je zajištění, aby měl každý rodič výhradně pro sebe alespoň dva měsíce rodičovské dovolené," uvádí autoři předpisu. Podle něj by se měla stanovit i výše nepřenosného příspěvku tak, aby zajistil rodině dostatečnou životní úroveň, když hlavní vydělávající zůstane doma s potomkem. Podle směrnice by rodičovská v celé unii měla být aspoň čtyřměsíční a rodič by si ji mohl vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Celková rodičovská v Česku činí 220.000 korun. Rodiče je mohou vyčerpat za dva, tři či čtyři roky, nebo měsíčně do výše mateřské. Pobírají tak vyšší částku po kratší dobu. Od ledna by se celková suma měla zvednout na 300.000 korun. Koaliční strany se dlouho nedokázaly na navýšení dohodnout. Původně chtěly přidat jen polovinu ze slíbených 80.000 korun a druhou pak do voleb, postup zdůvodňovaly právě nutností přepracovat českou rodičovskou podle nové směrnice EU.

Rodiče dětí do nejméně osmi let a ti, kteří se starají o blízké, by měli mít také právo požádat o částečné úvazky, pružnou pracovní dobu či práci na dálku. Pečovatelské volno má trvat nejméně pět dní. Česko loni zavedlo tříměsíční ošetřovatelské volno.

Pokud mají členské země lepší podmínky, mohou si je ponechat. Mohou ale také přijmout lepší pravidla, než stanovuje směrnice. Ta představuje jen unijní minimální standard. Týká se zaměstnanců, lidí na dohodu i agenturních pracovníků.

Evropská komise s návrhem předpisu přišla v dubnu 2017. Po dvouletém projednávání ji letos Evropský parlament i ministři členských států v Radě EU schválili. Předpis teď v létě vyšel v unijním úředním věstníku a státy mají pravidla do 2. srpna 2022 zavést.