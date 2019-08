Zeman „vyš.......l“ s Hamáčkem. Jan Zahradil se dobře baví kvůli odmítnutí Šmardy

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na svém facebooku uvedl, že podle Miloše Zemana není Michal Šmarda vhodným kandidátem, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

„Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ uvedl Ovčáček s tím, že prezident požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta.

Celá situace pořádně pobavila například Jana Zahradila, který se do ČSSD kvůli celé situaci navážel na sociálních sítích. „Ode dneška existuje v českém veřejném diskursu nový termín: “vyšmardovat” (někoho),“ píše na facebooku.

Co přesně to znamená? „Je to specifický druh politického trollingu. Jeho první obětí se stal Jan Hamáček, jehož právě vyšmardoval Miloš Zeman. Nemůžu si pomoct, ale musím se tomu strašně smát,“ práskl europoslanec.

Naznačil také, co by se mělo dít dál, aby vše bylo ještě komičtější. „Aby byla komedie kompletní, chtělo by to teď za Šmardu nějakou petici. Plus demonstraci,“ navrhuje Jan Zahradil.