Zeman potvrdil, že nehodlá respektovat ústavu. Krize má dvě řešení, píše tisk

Zeman ve středu oznámil, že nechce jmenovat místopředsedu ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury tak, jak mu to na žádost sociální demokracie navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle hlavy státu je Šmarda odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

"Prezident Miloš Zeman se pohodlně usadil zcela mimo český ústavní rámec a teď už se odtamtud ostatním politickým aktérům jen nepokrytě směje do obličejů," uvedl deník E15.

Podle deníku Právo udělal Zeman na Babiše a předsedu ČSSD definitivně dlouhý nos. "Abychom měli černé na bílém, kde je pravda, musel by premiér vyvolat s prezidentem kompetenční spor. K tomu se ale nemá. A kde není žalobce, není ani soudce," uvedl list. Autor komentáře se zamýšlí nad tím, o co Zemanovi jde. "Kdyby se mu podařilo ČSSD vyštípat z vlády, mohla by se rekonstruovat k jeho obrazu," podotkl.

Skutečné důvody, proč Zeman odmítl Šmardu jmenovat, jsou podle Hospodářských novin (HN) v zásadě dva. "Mstí se ČSSD, která se rozhodla skoncovat s jeho chráněncem Antonínem Staňkem. A hraje politickou hru zaměřenou na maximalizaci vlastní moci," míní.

Podle listu není náhoda, že oznámení, že Šmardu nejmenuje, Zeman načasoval na chvíli, kdy už začíná být jasné, že se případná rekonstruovaná vláda může obejít i bez ČSSD. Vypočítává, že podpořit by ji mohli vedle poslanců ANO a KSČM i Jaroslav Foldyna z ČSSD a právě Staněk a dva odpadlíci z ODS a tři z SPD. "To už dává dohromady stovku. A při stovce hlasů podporujících Babišův kabinet by se vládě nedala vyslovit nedůvěra," uvedl komentátor.

Z parlamentní demokracie nechávají premiér a předseda ČSSD dělat prezidentský systém se vším všudy. Podpořit ústavní žalobu na prezidenta je teď povinností každého poslance, který z České republiky Republiku přátel Miloše Zemana nechat udělat nechce. — Markéta Adamová (@market_a) August 14, 2019

Řešení situace jsou podle Lidových novin (LN) jen dvě: Buď sociální demokraté odejdou z vlády, anebo je prezident opět poníží. "V téhle chvíli je ale svým způsobem jedno, jestli se nechají dál ponižovat, protože i kdyby za minutu nebo za týden Jan Hamáček zavelel - jdeme z vlády, straně by to nepomohlo," míní autor sloupku v LN.

Také podle HN nemá ČSSD dobrou volbu. "Pokud z vlády odejde, otevře dveře krajně problematickému uspořádání, jež by mohlo znamenat urychlení útoku na instituce, které dosud prezidentově snaze o zneškodnění odolávají, například BIS, NÚKIB či veřejnoprávní média. Pokud sklopí uši... , bude definitivně ponížena, zesměšněna, znemožněna," míní deník. Uzavírá, že 14. srpnem v každém případě začal boj o budoucnost politického režimu v Česku − o to, zda budou dál platit západní pravidla, nebo nastane svévole východního typu.